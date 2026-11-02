Kimi Antonelli: El Lego del Mercedes del campeón del mundo de Fórmula 1

Así como Kimi Antonelli conquistó el Campeonato de la Fórmula 1 en 2026, los aficionados pueden tener una réplica a escala de uno de los monoplazas de Mercedes. Se trata del set LEGO Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance, un modelo inspirado en el coche que utilizó la escudería durante la temporada 2023 (aún sin el actual campeón).

Mientras que Checo Pérez fue noticia en la F1, el título de Antonelli también despertó el interés por los objetos relacionados con la categoría. El set de LEGO se consigue en México por 5,399 pesos e incluye 1,642 piezas para construir una versión a escala 1:8 del monoplaza.

|Foto: Lego

Los detalles del Lego del coche Mercedes de F1 que se consigue en México

El set LEGO Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance (42171) está diseñado para adultos y reproduce distintos elementos del automóvil de la temporada 2023. Una vez terminado, el modelo puede exhibirse como pieza de colección y cuenta con detalles mecánicos inspirados en el monoplaza real.

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Entre sus características se encuentran la dirección, que puede controlarse desde el volante o mediante una rueda ubicada en la parte superior, y un motor de seis cilindros con pistones móviles. También permite retirar la cubierta del motor para observar el diferencial e incorpora una aleta de apertura inspirada en el sistema DRS.

Piezas: 1,642

1,642 Precio en pesos mexicanos: 5 mil 399

5 mil 399 Escala: 1:8

Kimi Antonelli, el nuevo campeón de la Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli se consagró campeón mundial de Fórmula 1 en 2026, después de terminar tercero en el Gran Premio de México, disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El italiano consiguió los puntos necesarios para asegurar matemáticamente el título cuando todavía restaban cuatro carreras para finalizar la temporada.

|REUTERS

Con 20 años y 68 días, Antonelli se convirtió en el campeón más joven de la historia de la categoría, superando la marca de Sebastian Vettel, quien había conseguido su primer título a los 23 años, en 2010. Además, se transformó en el tercer italiano en ganar el campeonato, después de Giuseppe Farina, en 1950, y Alberto Ascari, en 1952 y 1953.

La carrera en México terminó con Max Verstappen en el primer puesto, Lewis Hamilton en el segundo y Antonelli en el tercero. Así, Kimi se quedó con el campeonato, y los fanáticos de los legos pueden quedarse con su monoplaza Mercedes.

