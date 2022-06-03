La trepidante división de los pesos ligeros | A Raspar la Lona

En este nuevo capítulo de A Raspar la Lona, Rafa Ayala y César Castro analizaron los temas más intensos de los últimos días en el mundo del boxeo, recordando que en la división de los pesos ligeros, la competencia está que arde.

El pasado sábado, el peleador Gervonta Davis logró noquear a Rolando Romero que llegó como un rival de peligro, pero que en seis rounds fue noqueado cuando entraba hacia la corta distancia con una guardia desmayada, haciendo sencilla la labor para Tank, quien disparó un recto en el rostro para mandar a dormir a Romero.

Romero pidió revancha, pero para Gervonta no hay nada más que probar y mantiene la mira en los otros campeones, aunque los cintos podrían tener movimientos.

Kambosos vs Haney

En Australia se definirá a un campeón indiscutido en los pesos ligeros, cuando se enfrenten George Kambosos monarca de la OMB, FIB y AMB ante el campeón del CMB Devin Haney.

El ganador estará en la mira en automático, de todos los peleadores que compiten y en la que destacan Gervonta Davis, Ryan García, Pitbull Cruz, Rolando Romero, además de Lomachenko que buscará una chance al terminar su defensa en la guerra de Ucrania.

Jaime Munguía regresa al boxeo

El peleador tijuanense Jaime Munguía peleará el 11 de junio ante Jimmy Kelly en combate de pesos medianos en la que buscará hacer méritos para acercarse más aún a una chance por el título mundial.

