Triplemanía 31 CDMX: sede, fecha y cartelera del evento de Lucha Libre AAA

La máxima fiesta de Lucha Libre AAA está por suceder en la Arena Ciudad de México, donde más de 30 luchadores estarán en acción buscando salir con la victoria y sobre todo deleitar a las más de 20 mil personas que verán en vivo la Triplemanía 31.

Tras una larga espera luego de la Triplemanía 30 que sucedió el 15 de octubre del 2022, Lucha Libre AAA está ante la inminente celebración más de su aniversario, y presentan una lucha que está a la altura, en donde Psycho Clown, Sam Adonis, Rush y LA Park tendrán un cuadrangular de máscaras y cabelleras.

Esta lucha está enmarcada por el torneo Guerra de Rivalidades que tuvo que haber terminado en un mano a mano, pero que tras un resultado inesperado en Tijuana, citó a estos 4 luchadores en la Ciudad de México.

AAA

Caerá en Triplemanía XXXI una máscara o una cabellera

Para la contienda estelar del sábado 12 de agosto, se pronostica una intensa batalla, con Psycho Clown queriendo terminar con Sam Adonis para raparlo, pero además Sam quiere tener su máxima victoria en su primer Triplemanía.

“Tengo un poco de todo, hay estrés, nerviosismo, ansiedad, pero también, estoy en la lucha estrella en mi primer Triplemanía, una oportunidad grande, un espectáculo, un momento que en el tiempo no voy a olvidar”, explicó Sam Adonis.

Además LA Park quiere sumar a sus vitrinas una cabellera de su rival de la última década, pero Rush quiere la gran presea que es la tapa de la huesuda y terminar con ese gran pique.

Así será imperdible la Triplemanía XXXI que podrás ver el 12 de agosto al terminar la pelea de box de Oscar Valdez ante el Vaquero Navarrete, por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

La cartelera completa de Triplemanía XXXI

Guerra de rivalidades: LA Park vs Rush vs Sam Adonis vs Psycho Clown

Megacampeonato: Hijo del Vikingo vs Mike Bailey vs Daga vs Jack Cartwheel

Campeonato latinoamericano: Pentagón Jr vs QT Marshall vs Dralístico vs Brian Cage

Lucha de leyendas: Negro Casas vs Nicho El Millonario

Campeonato reina de reinas: Taya (C) VS Flammer

Copa Triplemanía: Komander vs Laredo Kid vs Willie Mack vs Dave the Clown vs Pagano vs Aramis vs Mr Iguana vs Murder Clown vs Are vs Octagón Jr vs Myzteziz Jr vs Niño Hamburguesa

Lucha femenil: Dalys, Sexy Star y Lady Shani vs La Hiedra, Maravilla y Chik Tormenta