¿Sede, fecha y precio de los boletos de la Triplemanía XXXI de Lucha Libre AAA?

La Triplemanía XXXI de Lucha Libre AAA está cercana a suceder, con siete luchas de alto calibre que prometen muchas emociones, con la presentación de más de 30 luchadores que dejarán todo en el ring.

La AAA luce fuerte con alianzas dentro y fuera de México, con un roster nutrido y rivalidades que vuelven esta edición de Triplemanía, imperdible para los aficionados al deporte espectáculo, que están atentos principalmente a la contienda estelar en la que un cuadrangular dejará una máscara o cabellera, en el cementerio de la historia de las Triplemanías.

El magno evento de la Caravana tres veces estelar, tiene como contienda principal, la Guerra de Rivalidades, que de momento se sabe que será todos contra todos: LA Park, Sam Adonis, Psycho Clown y Rush, en el que se irían eliminando de acuerdo a como vayan venciendo en la lucha.

Si por ejemplo, Rush cubre o rinde a uno de los rivales, él se habrá salvado y se convertirá el duelo en una triple amenaza y posteriormente en un mano a mano, que podría ser de máscara contra máscara, máscara contra cabellera o melena contra melena.

AAA

Lo que tienes que saber de Triplemanía XXXI en la Ciudad de México

La Triplemanía XXXI en su tercera etapa en la Ciudad de México, será el sábado 12 de agosto en la Arena Ciudad de México, arrancando a las 8:00 de la noche tiempo del centro de México.

Ring side | 8,040 pesos

Ring general VIP | 3,765 pesos

Ring general | 3,138 pesos

Retractil vip | 1,883 pesos

Super palco platino | 1,883 pesos

Super palco oro | 1,883 pesos

Banco Azteca | 1,569 pesos

Barcel fuego | 1,569 pesos

Platea | 1,569 pesos

Zona Pepsi | 1,569 pesos

Barrera | 1,004 pesos

Butaca 1 | 753 pesos

Butaca 2 | 440 pesos

Butaca 2 limitada | 440 pesos

Butaca 3 | 440 pesos

Cartelera oficial de Triplemanía XXXI

Guerra de rivalidades: LA Park vs Rush vs Sam Adonis vs Psycho Clown

Megacampeonato: Hijo del Vikingo vs Mike Bailey vs Daga vs Jack Cartwheel

Campeonato latinoamericano: Pentagón Jr vs QT Marshall vs Dralístico vs Brian Cage

Lucha de leyendas: Negro Casas vs Nicho El Millonario

Campeonato reina de reinas: Taya (C) VS Flammer

Copa Triplemanía: Komander vs Laredo Kid vs Willie Mack vs Dave the Clown vs Pagano vs Aramis vs Mr Iguana vs Murder Clown vs Are vs Octagón Jr vs Myzteziz Jr vs Niño Hamburguesa

Lucha femenil: Dalys, Sexy Star y Lady Shani vs La Hiedra, Maravilla y Chik Tormenta