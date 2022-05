Triplemanía 30 Monterrey, un éxito rotundo

La Triplemanía 30 Monterrey, que fue la primera entrega de tres que realizará Lucha Libre AAA en este 2022 con motivo de sus 30 años, fue un éxito de taquilla y de audiencia, además del rotundo trabajo de los más de 45 luchadores que estuvieron en acción.

En el Palacio Sultán, todo el equipo de trabajo de AAA encabezados por la Lic. Marisela Peña y por Dorian Roldán, entregaron una Triplemanía de Monterrey que quedará para la historia por lo poderosa que fue en lo deportivo y que a su vez evocó grandes momentos de la historia del pancracio nacional con apariciones como la de Canek, Villano IV , Rayo de Jalisco Jr y la sorpresiva salida de Cien Caras que humilló junto a su familia a el Rayo.

Los que se salvaron en la Ruleta de la Muerte de AAA

Canek vs Psycho Clown: Perdió Psycho

Pentagón Jr vs Último Dragón: Perdió Penta

Villano IV vs LA Park: Perdió Villano

Blue Demon Jr vs Rayo de Jalisco Jr: Perdió Demon

Datos sobre Triplemanía 30 en Monterrey

Más de 13,637 aficionados en el Estadio de Béisbol Monterrey ( más staff )

Récord de audiencia en plataformas de paga para ver en vivo Triplemanía

Más de 3 millones de visualizaciones en Social Media: Facebook, Twitter, Instagram y TikTok

Trending Topic en Twitter: #TriplemaniaXXX, #Triplemania30, #Canek, #Andrade #VillanoIV

Producción de estadio con nivel internacional

Participación del Ejercito Mexicano con el Himno Nacional y aviones que surcaron los aires de Monterrey

Participación de leyendas de la lucha libre en la Ruleta de la Muerte y como sorpresas

Presencia del talento de All Elite Wrestling: The Young Bucks, Sammy Guevara, Tay Conti

Homenaje a Latin Lover

¿Qué viene para Lucha Libre AAA?

Se aproximan eventos en todo México, pero se espera con emoción la segunda parte de Triplemanía 30 que será el 18 de junio en el Estadio de los Xolos de Tijuana y el 15 de octubre, la entrega final, y definitiva en la Arena Ciudad de México.