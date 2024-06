Triplemanía XXXII Tijuana EN VIVO | Cobertura Minuto a Minuto

Lucha Libre AAA celebra este sábado en Tijuana, la Triplemanía XXXII, con un magno cartel lleno de figuras del ayer, actuales y extranjeros, que en conjunto crean muchas expectativas.

La cobertura EN VIVO minuto a minuto de la Triplemanía 32 que se llevará a cabo en el Estadio de los Toros de Tijuana, la podrás seguir por Azteca Deportes, con lo ocurrido desde el epicentro de las acciones.

AAA

La cartelera de Triplemanía en Tijuana

Lucha estelar: El Patrón, Vampiro, Murder Clown y Dave the Clown VS Parker Bourdreaux, QT Marshall, Satnam Singh, Sam Adonis y Jeff Jarrett

Lucha de dinastías: Psycho Clown , Negro Casas, Brazo de Oro Jr VS Dr Wagner Jr, Galeno del Mal y Hijo de Dr Wagner Jr

Lucha de sectas: Cibernético, Dark Ozz, Dark Cuervo VS El Mesías, Dark Scoria y Dark Spiritu

Triangular de revancha: Rey Horus vs Mecha Wolf vs Bestia 666

Copa Bardhal: (The Crash) Destiny, D’Luxe, Noisy Boy VS (AAA) Octagón Jr, Laredo Kid y Komander VS (ROW) Willie Mack, Nick Wayne y CIMA

Lucha femenil: (AAA) Flammer, La Hiedra, maravilla VS (TNA) Havok Rosemary, Tasha Steelz

Lucha inicial de relevos: Microman, Pimpinela, Faby Apache, Mr. Iguana, Niño Hamburguesa VS Keyra, Mamba, Toto, Anubbis

Habrá merecidos homenajes de Lucha Libre AAA en la Triplemanía XXXII

En la Triplemanía 32 que podrás SEGUIR EN VIVO en la cobertura minuto a minuto, también habrá un homenaje para reconocer a tres luchadores.

De acuerdo al programa, habrá un homenaje en la frontera para Damián 666 y Halloween, ambas estrellas están en el ocaso de su carrera y en épocas recientes han tenido situaciones de salud que han preocupado al ambiente de la lucha libre.

Rayo de Jalisco, reconocido en la Triplemanía XXXII

Además, se hará un homenaje para Rayo Jalisco Jr. luchador de 64 años y que le ha dedicado sus días a la lucha libre, casi llegando a los 50 años de trayectoria.