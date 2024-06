Lo que tienes que saber de la Triplemanía XXXII Tijuana: luchadores, sede, rivalidades

La Triplemanía XXXII en Tijuana, se celebra esta noche de sábado 15 de junio, en el Estadio de los Toros, donde se pondrán apreciar 7 duelos de alto calibre con estrellas nacionales y otras más de corte internacional.

Lucha Libre AAA continúa así su camino rumbo a la máxima de las celebraciones, agendada para el 17 de agosto en la Arena Ciudad de México, que promete llegar a un estado de ebullición por las viejas rivalidades que se están fraguando y otras que parecen desatarse.

El evento de la Triplemanía XXXII en Tijuana, tendrá el talento de AAA, a las figuras de The Crash, que aportará entre otros luchadores el regreso de Keyra a AAA, sin olvidar a los exponentes de TNA que visitarán el ring de la Tres Veces Estelar.

AAA

¿Cuántos luchadores estarán en acción durante la Triplemanía 32 en Tijuana?

La Triplemanía 32, que se celebra este sábado 15 de junio en Tijuana, tendrá a 53 exponentes en el encordado, contando a Konnan como director creativo y Latin Lover, el flamante director de talento de AAA.

Además está anunciado un homenaje para Rayo de Jalisco Jr. y para las figuras de la frontera y que están en el ocaso de sus carreras Halloween y Damián 666.

AAA

Estas son las luchas que componen Triplemanía XXXII en Tijuana:

Lucha estelar: El Patrón, Vampiro, Murder Clown y Dave the Clown VS Parker Bourdreaux, QT Marshall, Satnam Singh, Sam Adonis y Jeff Jarrett

Lucha de dinastías: Psycho Clown , Negro Casas, Brazo de Oro Jr VS Dr Wagner Jr, Galeno del Mal y Hijo de Dr Wagner Jr

Lucha de sectas: Cibernético, Dark Ozz, Dark Cuervo VS El Mesías, Dark Scoria y Dark Spiritu

Triangular de revancha: Rey Horus vs Mecha Wolf vs Bestia 666

Copa Bardhal: (The Crash) Destiny, D’Luxe, Noisy Boy VS (AAA) Octagón Jr, Laredo Kid y Komander VS (ROW) Willie Mack, Nick Wayne y CIMA

Lucha femenil: (AAA) Flammer, La Hiedra, Maravilla VS (TNA) Havok Rosemary, Tasha Steelz

Lucha inicial de relevos: Microman, Pimpinela, Faby Apache, Mr. Iguana, Niño Hamburguesa VS Keyra, Mamba, Toto, Anubbis

TV Azteca transmitirá Triplemanía XXXII

La Triplemanía XXXI en Tijuana, podrás verla este domingo 16 de junio, desde las 2:00 PM, a través de A Más, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con lo más importante del magno evento celebrado en el Estadio Chevrón.