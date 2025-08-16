TV Azteca transmitirá EN VIVO el partido Los Angeles Rams vs Los Angeles Chargers en la Semana 2 de la pretemporada de la NFL

El espectacular SoFi Stadium será el escenario del vibrante duelo angelino entre Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers este sábado 16 de agosto de 2025, en la Semana 2 de la pretemporada de la NFL.

Este enfrentamiento, que inicia a las 17:00 horas tiempo del centro de México promete ser un espectáculo para los aficionados, con ambos equipos buscando afinar detalles rumbo a la temporada regular que está próxima a comenzar en el mes de septiembre.

Los Rams, tras una sólida actuación en 2024, quieren consolidar su roster, mientras los Chargers, liderados por Jim Harbaugh, buscan pulir su ofensiva con Justin Herbert al frente.

El conjunto de los Carneros viene de derrotar en la Semana 1 de la pretemporada de la NFL a los Dallas Cowboys por marcador de 31-21.

Los Angeles Rams vs Los Angeles Chargers, fecha, horario y dónde ver en vivo

No te pierdas este clásico local de la NFL que será transmitido completamente en vivo por TV Azteca Deportes Network, disponible en el canal 526 de TotalPlay. La narración correrá a cargo de Eduardo Ruiz ,Pablo de Rubens, Gabriel Martínez, así como con Andrea Sola como analista, ofreciendo un análisis profundo y cápsulas exclusivas. También puedes seguir los detalles del partido en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes para no perderte ni un segundo de la acción.

¡RAMS EN TV AZTECA! La pretemporada llegó y la tendremos en TV Azteca Deportes.

Jugadores a Seguir en Los Angeles Rams de cara al inicio de la temporada 2025-26 de la NFL

Los Rams darán minutos clave a sus promesas. Destaca Stetson Bennett, quarterback suplente, quien en la pretemporada pasada lanzó para 213 yardas y un touchdown, mostrando su potencial. También sigue a Terrance Ferguson, ala cerrada, cuya versatilidad puede ser clave, y a Cody Schrader, corredor que brilló con un touchdown en 2024.

Este choque angelino es una oportunidad para ver a las futuras estrellas de la NFL. ¡Sintoniza Azteca Deportes y vive la emoción del futbol americano!

