TV Azteca transmitirá EN VIVO el partido de Los Angeles Rams vs Cleveland Browns en la Semana 3 de la pretemporada

La emoción del futbol americano regresa a las pantallas mexicanas con un enfrentamiento imperdible: Los Angeles Rams vs Cleveland Browns, correspondiente a la Semana 3 de la pretemporada NFL, será transmitido EN VIVO y totalmente gratis por TV Azteca Deportes. El encuentro se disputará el próximo sábado 23 de agosto a partir de las 11.00 horas tiempo del centro de México, y marcará el cierre del calendario de preparación para ambos equipos antes del arranque oficial de la temporada 2025-2026.

¡RAMS EN TV AZTECA! La pretemporada llegó y la tendremos en TV Azteca Deportes.

Gracias a una alianza exclusiva entre TV Azteca y los Rams, los aficionados mexicanos podrán disfrutar de este partido a través del canal TV Azteca Deportes Network, disponible en televisión de paga. Además, la cobertura incluirá contenido especial como cápsulas informativas, entrevistas con jugadores y análisis previos y posteriores al encuentro.

La narración estará a cargo de Eduardo Ruiz y Pablo de Rubens, dos voces autorizadas del fútbol americano en México, mientras que Andrea Sola aportará el análisis de color, brindando contexto y emoción a cada jugada. Esta producción forma parte del compromiso de TV Azteca por acercar los mejores contenidos deportivos a su audiencia, consolidándose como una de las principales plataformas de NFL en el país.

El partido entre Rams y Browns no solo representa el cierre de la pretemporada, sino también una oportunidad para evaluar a los nuevos talentos, ajustes tácticos y el estado físico de las estrellas de cada equipo. Los Rams, que disputan sus partidos como locales en el moderno SoFi Stadium, buscarán afinar detalles tras sus duelos ante Cowboys y Chargers. Por su parte, los Browns, que recibirán el encuentro en el Huntington Bank Field, también llegan con la mira puesta en definir su roster final.

Para los fanáticos mexicanos, esta transmisión es una ventana directa al espectáculo de la NFL, con acceso gratuito y en español. La expectativa es alta, y el ambiente está listo para vibrar con cada pase, cada tackle y cada anotación.

Así que ya lo sabes: este sábado 23 de agosto, prepárate para vivir el ritual del futbol americano con TV Azteca Deportes, en un duelo que promete intensidad, talento y el sello inconfundible de la NFL

