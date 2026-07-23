OFICIAL: TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Este viernes 24 de julio del 2026, inician los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en Santo Domingo, República Dominicana. Evento que será transmitido por TV Azteca Deportes totalmente EN VIVO y GRATIS.
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, serán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026. Evento clave para México que siempre ha tenido un papel protagonico ya que ha logrado ganar un total de 4,231 preseas (1,512 oros, 1,441 platas y 1,278 bronces).
🎯 ¡Equipazo mexicano de tiro con arco! Estrellas como Alejandra Valencia, Ángela Ruiz, Andrea Becerra, Sebastián García y Rodrigo González van listos para dominar los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026. 🇲🇽🔥 pic.twitter.com/MyJrWjAW7e
— Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 22, 2026
¿Por dónde podrás ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 los podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por la app y sitio web de TV Azteca Deportes y por el canal de Azteca Network.
Los deportistas mexicanos que podrás ver en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Algunos de los deportistaste mexicanos que podrás seguir en sus diferentes deportes son: Osmar Olvera, Alegna González, Alejandra Valencia, Prisca Awiti, Uziel Muñoz, Matías Grande y Kenia Lechuga.
Son 646 mexicanos que estarán compitiendo buscando ganar medalla en las diferentes competiciones como: clavados, marcha, tiro con arco, judo, , impulso de bala, tiro deportivo, béisbol, futbol, remo, etc.
Los eventos DESTACADOS de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que transmitirá TV Azteca
Alguno de los eventos destacados que podrás ver de los Juegos son:
25 de julio
Voleibol playa varonil México vs Cayman,
Voleibol Playa femenil México vs Granda
27 de julio
Taekwondo
Gimnasia Ritmica
28 de julio
Taekwondo
Natación
29 de julio
Tiro con arco
Ntación
México vs Puerto Rico Futbol Femenil
30 de julio
México vs Venezuela Futbol varonil
Clavados
Ciclismo
31 de julio
Clavados
Beisbol México vs Panamá
México vs Colombia Futbol Femenil
1 de agosto
Triatlon
México vs Bolivia Beisbol
Clavados
Box
México vs Dominicana
2 de agosto
Clavados
Box
Beisbol México vs Nicaragua BEISBOL
México vs Jamaica Futbol Femenil