TV Azteca transmitirá EN VIVO el LIV Golf de Virginia

Después de un mes sin actividad, los mejores del mundo vuelven a la acción en el LIV Golf Virginia, evento que podrás disfrutar completamente EN VIVO este fin de semana a través de Azteca Deportes. Joaquín Niemann, líder individual en la presente temporada, buscará mantener su dominio entre el viernes 6 y domingo 8 de junio cuando la liga aterrice en el icónico Robert Trent Jones Golf Club.

Serán un par de torneos los que se disputen en territorio americano antes de que el LIV Golf cruce el charco rumbo al Viejo Continente. La octava fecha de la campaña es doblemente importante si consideramos que se llevará acabo una semana antes de que se dispute el U.S. Open en el Oakmont Country Club de Pensilvania, a donde Bryson DeChambeau llegará como campeón defensor.

Ese no es un escenario al que el carismático jugador esté desacostumbrado, toda vez que triunfó en el más reciente evento de LIV Golf en Corea, quitándose una importante losa de encima. El americano había finalizado segundo en el Club de Golf Chapultepec de la Ciudad de México una semana antes. La consagración en en territorio asiático fue doblemente especial porque los Crushers se consagraron como equipo y son terceros de la clasificación.

Virginia también representará la oportunidad de volver a ver a Abraham Ancer y Carlos Ortiz en acción. El segundo de ellos ha firmado una mejor temporada en lo personal con Torque GC, finalizando segundo en Adelaida y cuarto en Miami. Sin embargo, ‘El Turco’ y los Fireballs ganaron tres torneos consecutivos a inicios de año.

Veremos si Niemann es capaz de mantener su ventaja en lo más alto o si algún otro jugador levanta la mano previo al tercer grande de 2025. No olvides que podrás ver cada golpe con nosotros en Azteca Deportes.

Así marcha la tabla individual de LIV Golf 2025

1- Joaquín Niemann - Torque GC - 125.52 puntos

2- Bryson DeChambeau - Crushers GC - 105.35 puntos

3- Jon Rahm - Legion XIII - 105.16 puntos

4- Sergio García - Fireballs GC - 78 puntos

5- Lucas Herbert - Ripper GC - 71.90 puntos

Así marcha la tabla por equipos de LIV Golf 2025

1- Legion XIII - 134.66 puntos

2- Fireballs GC - 113 puntos

3- Crushers GC - 96 puntos

4- Ripper GC - 94.66 puntos

5- Torque GC - 68 puntos

TV Azteca transmitirá LIV Golf Virginia EN VIVO

TV Azteca será el epicentro del golf mundial este fin de semana cuando trasmita EN VIVO el LIV Golf Virginia. Podrás disfrutar de este gran evento con nosotros del viernes 6 hasta el domingo 8 de junio a través de Azteca Deportes Network, en la App de Azteca Deportes y en aztecadeportes.com.

Horarios de transmisión:

- Viernes 6 de junio: 10 AM

- Sábado 7 de junio: 11 AM

- Domingo 8 de junio: 7:50 AM

