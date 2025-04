José de Jesús “Camarón” Rodríguez triunfa en El Campanario Classic

Después de un año y tres meses sin victorias, José de Jesús “Camarón” Rodríguez regresó al círculo de campeones de la Gira Profesional Mexicana (GPM) al imponerse en El Campanario Classic, torneo que otorgó una bolsa de 1.8 millones de pesos y puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

A pesar de no haber tenido hoy su mejor desempeño, el guanajuatense firmó una tarjeta de 70 golpes en la ronda final, acumulando un total de 203 impactos (-13), lo que le permitió consolidarse como el máximo ganador en la historia de la GPM con 11 títulos. “Hoy no le pegué muy bien a la bola, pero supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos. Fueron algunos errores, tiros que no debí haber pegado, pero me mantuve paciente y al final obtuvimos el título”, comentó Rodríguez, actual jugador del Korn Ferry Tour.

Rodríguez se afianza en lo más alto

Su último triunfo en la GPM había sido en enero del año anterior, cuando se coronó en El Salvador Open Championship, torneo donde fue recibido como una auténtica leyenda del golf latinoamericano. “Estoy muy contento de haber conseguido nuevamente otro título aquí en el tour mexicano. Llevaba un tiempo sin saber lo que era levantar un trofeo. Sin duda, este resultado me dará confianza y tranquilidad porque sabemos que podemos hacer bien las cosas y estar preparados para lo que viene”, agregó el guanajuatense, quien recibió un cheque de 300 mil pesos.

Con este triunfo, Rodríguez reafirmó su estatus como uno de los golfistas más destacados de México y continúa su camino hacia nuevos logros en su carrera profesional.

Así quedaron las demás posiciones

En la segunda posición, con un extraordinario cierre de 67 golpes y un total de 206 impactos (-10), se ubicó el mexicano José Dibildox, quien necesitaba terminar entre los cinco primeros para asegurar su lugar en el Tour Championship, la etapa final de la actual temporada que se llevará a cabo del 14 al 17 de mayo en el Club Ventanas de San Miguel.

Empatados en la tercera posición con 207 golpes (-9) finalizaron Rodolfo Cazaubón, Luis Gerardo Garza y el brasileño Rafael Becker. El mejor amateur fue Alejandro Fierro, quien terminó en el lugar 18 con 213 impactos (-3), y estuvo acompañado por su hermana Isabella Fierro, exintegrante del LPGA Tour.

