Luis Gerardo Garza vuelve al círculo de los ganadores con dominante actuación en el Chapultepec Championship

Tuvieron que pasar casi dos años para que Luis Gerardo Garza, originario de León, volviera a sentir lo que es ser campeón de la Gira Profesional Mexicana (GPM). En esta ocasión el jugador con estatus del Korn Ferry Tour, se llevó el triunfo del Chapultepec Championship, séptima etapa de la actual temporada.

Una ronda final de 68 golpes para un acumulado de 204, 12 bajo par, le dio la victoria a Garza en su debut en el Club de Golf Chapultepec, uno de los campos con mayor tradición en nuestro país, sede de eventos con etiqueta del PGA Tour y próximamente del LIV Golf.

“La verdad estoy muy contento con esta victoria y más porque fue un club como este. Mi ronda empezó muy bien, hice dos birdies en los primeros tres hoyos lo cual me ayudó a tomar confianza. Después hubo por ahí un tiro no tan bueno que fue doble bogey, sin embargo, me pude mantener en calma, seguí luchando hasta el final y por fortuna cayeron más birdies”, dijo el campeón.

Luis Gerardo Garza, acreedor a un cheque de 300 mil pesos, reconoció la importancia que ha tenido para su carrera la Gira Profesional Mexicana. “Para ganar en este tour hay que jugar muy bien, estoy muy contento por el trabajo que se ha hecho. Siento que la gira mexicana cada día cuenta con mejores jugadores y eso te motiva a seguirte preparando”.

Por su parte, Alejandro Madariaga, quien con un extraordinario birdie en el hoyo 18 consiguió en solitario la segunda posición, opinó: “La verdad me voy contento, creo que pude haber apretado un poco antes en la ronda, pero bueno, le pegué muy bien a la bola y pude cerrar bien por lo que me voy con un muy buen resultado. Creo que si sigo haciendo bien las cosas pronto se me va a dar un título”, dijo el golfista que acumuló 209 impactos para siete bajo par.

En el tercer sitio con 210 golpes, seis menos, finalizó el puertorriqueño Chris Nido, quien hizo su debut en la GPM, mientras que empatados en el cuarto puesto finalizaron los mexicanos Cristian Romero, Luis Carrera y el venezolano Manuel Torres, todos ellos con 211, cinco menos.

