TV Azteca transmitirá Necaxa vs Tigres en la Jornada 15 del Clausura 2026

La actividad de la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX trae grandes emociones a la señal de TV Azteca. Este sábado 18 de abril, Necaxa recibe a Tigres en la cancha del Estadio Victoria, partido a disputarse en punto de las 17:00 horas, tiempo de la CDMX.

Dirigidos por Martin Varini, la escuadra de los Rayos encara el partido en casa luego de haber perdido en su visita al Club Querétaro durante la Fecha 14. Por su parte, el conjunto de la UANL comandado por Guido Pizarro llega de ganarle a Chivas, líder del campeonato.

El equipo de Aguascalientes se ubica en el lugar 12 de la tabla general con 16 puntos y aún aspiran a alcanzar zona de Liguilla en la recta final de la Fase Regular, pues el octavo puesto tiene marca de 19 unidades.

Del otro lado, los Tigres se encuentran en el sexto lugar de la clasificación con 20 puntos y en calidad de visitante tienen registro de tres victorias y cuatro derrotas.

El partido de Necaxa vs Tigres lo vas a poder disfrutar EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.