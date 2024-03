¿Dónde ver Panamá vs México? | Concacaf Nations League

La Selección Mexicana se mide a Panamá en la Liga de Naciones de Concacaf. De cara al juego de Semifinales, mismo que se va a disputar en la cancha del AT&T Stadium, el equipo dirigido por Jaime Lozano cierra su preparación en busca del boleto a la Gran Final del campeonato, el cual ya se le ha negado al combinado nacional y que no se ha logrado conseguir.

A pesar de ser una competencia que no ha podido conquistar la Selección Mexicana, el entrenador del equipo, Jaime Lozano, ve la oportunidad de la Concacaf Nations League como un buen reto, sin embargo, asegura que su permanencia no se encuentra en juego en caso de no lograr levantar el título el próximo domingo.

“Respaldo y confianza hay. Sabemos que en el futbol dependen mucho los resultados para dar continuidad. Si das tiempo a un proceso se van a tener buenos resultados”, dijo Jaime Lozano en conferencia de prensa previa al juego contra el cuadro de los canaleros.

El duelo de la Selección Mexicana frente a Panamá lo vas a poder disfrutar por las pantallas de TV Azteca. En punto de las 20:10 horas, tiempo de la CDMX, vas a poder sintonizar el compromiso de la Liga de Naciones de Concacaf por Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes acompañado de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves ‘Zague’. De igual forma, contamos con una cobertura especial desde Dallas con el seguimiento del equipo a cargo de David Medrano, Omar Villarreal, Gerardo Velázquez de León e Inés Sainz.

En la otra llave de las Semifinales, Estados Unidos se mide a Jamaica en busca del boleto a la Gran Final de la Concacaf Nations League.

