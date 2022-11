TV Azteca transmitirá Portugal vs Ghana EN VIVO del Grupo H Qatar 2022

Portugal vs Ghana El Grupo H en la Copa del Mundo de Qatar 2022 está conformado por las Selecciones de Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Este jueves 24 de noviembre se disputarán los partidos correspondientes a la fecha uno del sector. Ambos los podrás disfrutar por Azteca 7, el Canal del Mundial.

A las 7:00 am (horario del centro de México) la Selección de Uruguay se enfrentará a Corea del Sur y a las 10:00 am jugarán Portugal vs Ghana.

Portugal vs Ghana en Qatar 2022

A pesar de no acaparar los reflectores como sus similares de Francia o como Alemania, la Selección de Portugal cuenta con una de las mejores generaciones de futbolistas que ha tenido en tiempos recientes. Además de su gran figura, Cristiano Ronaldo, cuenta con jugadores de la talla de Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rúben Dias, João Cancelo y João Félix.

Los grandes ausentes del cuadro lusitano son Diogo Jota por lesión y Gonçalo Guedes, João Moutinho y Renato Sanches por decisión técnica del estratega Fernando Santos.

Ghana, buscará desempeñar el nivel de juego que alcanzó en Sudáfrica 2010. Su estrella es el atacante del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams. cuenta también con nombres como Thomas Partey y André Ayew.

Marruecos y Senegal ya demostraron durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 que los equipos africanos no son rivales fáciles, por lo que Ghana buscará plantar cara al equipo europeo.

Portugal y Ghana únicamente se han enfrentado en una ocasión. Fue en la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014 y col goles de Cristiano y Jhon Boye, el conjunto luso se impuso al africano.

Podrás ver su partido en Qatar 2022, EN VIVO en Azteca 7, el Canal del Mundial.

