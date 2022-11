TV Azteca transmitirá Uruguay vs Corea del Sur EN VIVO Qatar 2022

El Grupo H del Mundial de la FIFA Qatar 2022 está conformado por las Selecciones de Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Este jueves 24 de noviembre se disputarán los partidos correspondientes a la fecha uno del sector. Ambos los podrás disfrutar por Azteca 7, el Canal del Mundial.

A las 7:00 am (horario del centro de México) la Selección de Uruguay se enfrentará a Corea del Sur y a las 10:00 am jugarán Portugal vs Ghana.

Uruguay vs Corea del Sur

La bicampeona del mundo, Uruguay, se presentará en la Copa del Mundo de Qatar 2022 con una gran plantilla. Además de sus máximos goleadores en la historia, Luis Suárez y Edinson Cavani, cuentan con futbolistas de la talla del centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, el central del Barcelona, Ronald Aráujo, y el delantero del Liverpool, Darwin Núñez.

Corea del Sur llega en buen estado anímico tras la noticia revelada por su estratega, Paulo Bento, quien informó que su máxima figura, Heug-min Son podrá jugar.

El partido se jugará en el Estadio Education City.

En el historial entre las Selecciones de Uruguay y Corea del Sur, la balanza se decanta por el conjunto sudamericano. Se han enfrentado en seis ocasiones, cinco de ellas ganó el cuadro charrúa y el restante termino en empate, dos de esos duelos fueron en Copas del Mundo.

El último fue en Sudáfrica 2010 donde la celeste se impuso 2-1 con dos goles del ‘Pistolero’ Suárez.

Su otro partido en Mundiales fue en Italia 90 y con gol al 92, Uruguay se llevó los tres puntos,

Podrás disfrutar del partido Uruguay vs Corea del Sur de la Copa del Mundo de Qatar 2022 EN VIVO en Azteca 7, el Canal del Mundial.

