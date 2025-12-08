TV Azteca transmitirá EN VIVO la Final de ida de Tigres vs Toluca del Apertura 2025

La Final de ida del Torneo Apertura 2025 entre Tigres y Toluca, que se disputará el próximo jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas. El encuentro será transmitido EN VIVO y GRATIS por TV Azteca, llevando a millones de personas la intensidad de un duelo que promete espectáculo, goles y drama.

TV Azteca, reconocida por su cobertura deportiva y su estilo narrativo vibrante, ha confirmado que el partido se podrá seguir a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes. Con ello, los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar cada minuto de un choque que enfrenta a dos de los clubes más importantes y competitivos de la Liga BBVA MX.

¿Cómo llegan Tigres y Toluca a la final del Apertura 2025?

El conjunto felino llega a esta instancia con la ambición de sumar un nuevo campeonato a su vitrina, la novena. Con figuras de peso internacional y una plantilla sólida, Tigres ha demostrado ser uno de los equipos más consistentes de los últimos años. Su afición, conocida por llenar el Estadio Universitario y generar un ambiente único, espera que la final sea el inicio de otra celebración dorada.

Por su parte, Toluca se presenta como un rival de cuidado. Los Diablos Rojos han recuperado protagonismo en el torneo y sueñan con volver a levantar un título número 12 que empataría a las Chivas, como el segundo equipo con más títulos en la historia del futbol mexicano. Con un plantel equilibrado y un estilo ofensivo, el cuadro mexiquense buscará dar el primer golpe en la ida y llegar con ventaja al partido de vuelta.

¿Dónde ver el partido de ida de la final Tigres vs Toluca?

El jueves 11 de diciembre a las 19:50 horas, la cita es obligada: Tigres y Toluca por TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano.

