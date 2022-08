Deseo 7: Música | Presentación de El Canal el Mundial

¡No te pierdas los mejores contenidos que en TV Azteca Deportes, El Canal del Mundial tenemos para ti! A lo largo de la Copa del Mundo Qatar 2022 , podrás disfruta de la canción ‘Ulayeh’de Sebastián Yatra.

El artista colombiano ya es parte del equipo de TV Azteca y este fue el mensaje que mandó tras su presentación:

Christian, Luis, Campos. Se ve que tienen tremenda fiesta. Me encantaría estar pero estoy en este momento de gira. Me siento muy afortunado de poder cumplir este séptimo deseo que es la canción oficial del Canal del Mundial. No nos vemos en este momento pero los voy a ver en Qatar para que nos enfiestemos juntos. Dios los bendiga. ¡Que viva el futbol, que viva el Mundial. Azteca Deportes, son lo máximo.’ Sebastián Yatra

La mejor cobertura de Qatar 2022 en Azteca 7, El Canal del Mundial

Recuerda que la Copa del Mundo Qatar 2022 iniciará el próximo domingo 20 de noviembre y tú podrás seguir la cobertura con nosotros en Azteca 7, El Canal del Mundial. Además, no te pierdas toda la actividad de México, quien conforma el Grupo C con Polonia, Argentina y Arabia Saudita.