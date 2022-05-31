Calendario y partidos de la Selección Mexicana en junio del 2022

La preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de Qatar 2022 ya comenzó. Un triunfo sobre Nigeria fue un buen inicio para el equipo de Gerardo Martino, que usará el verano y los partidos que restan, para llegar con el mejor de los ritmos a la Copa del Mundo.

Más allá de que México podría enfrentarse a un rival europeo, justo antes de iniciar su camino en el Mundial de Qatar 2022, acá te dejaremos el camino que tendrán los dirigidos por el 'Tata', por lo menos por lo que resta de junio.

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México 2-1 Nigeria | Resumen Amistoso rumbo a Qatar 2022

Los próximos partidos de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana derrotó a Nigeria pero posteriormente se medirá a Uruguay el jueves 2 de junio y a Ecuador el domingo 5 de junio, en un par de partidos amistosos que prometen ser de mucha intensidad para el combinado azteca.

La CONCACAF Nations League arrancará con actividad para México el viernes 11 de junio, cuando se midan a Surinam y posteriormente el martes 15 de junio, cuando enfrenten a Jamaica. Desde hace algunos meses, Gerardo Torrado adelantó que para dicho torneo, el conjunto azteca llevará un cuadro alterno al que siempre vemos.





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Ese es por ahora el calendario inmediato de la Selección Mexicana. Hasta ahora, a falta de que se confirmen los otros encuentros que tendrá el conjunto azteca, se espera otro duelo de carácter amistoso ante Paraguay, que se jugaría en agosto.

Cabe recordar que la Selección Mexicana forma parte del Grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022 junto a Polonia, Argentina y Arabia Saudita. El debut del conjunto azteca será el 22 de noviembre ante los polacos, después se medirán a la Albiceleste y cerrará la fase de grupos chocando ante los asiáticos.

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