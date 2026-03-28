ÚLTIMA HORA: Álvaro Fidalgo es TITULAR en su primer partido con la Selección Mexicana

La Selección Mexicana presenta una de las novedades más destacadas de su alineación para el partido de esta noche ante Portugal: Álvaro Fidalgo será titular en su primer compromiso con el combinado nacional. El mediocampista aparece en el once inicial para el encuentro que se disputará en el Estadio Banorte, en el marco de la Fecha FIFA de marzo contra Portugal.

El futbolista formará parte del mediocampo junto a nombres como Erik Lira y Obed Vargas, en un duelo de preparación frente a Portugal sin Cristiano Ronaldo. Este partido forma parte del proceso de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT.

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Álvaro Fidalgo será titular esta tarde con la Selección Mexicana, el 'Vasco' Aguirre confía en el futbolista del Betis para medirse a Portugal.#MiSelecciónAzteca



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La titularidad de Fidalgo se da en un contexto relevante, al tratarse de su debut con la selección mayor tras completar su proceso de elegibilidad. Su inclusión en el once responde a la búsqueda de variantes en la zona creativa del equipo dirigido por Javier Aguirre.

El encuentro también marca el regreso de México a su principal escenario en la capital del país, ahora bajo una nueva etapa tras su remodelación. Con este movimiento en la alineación, el cuerpo técnico apuesta por observar a nuevos elementos en un partido de alta exigencia internacional previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT.