Última hora: Audi revela el R26 para su debut en la Fórmula 1 para 2026 (VIDEO)

Audi ha dado un paso monumental en su camino hacia la Fórmula 1 al presentar el Audi R26 Concept, su primer prototipo oficial del monoplaza con el que debutará en la temporada 2026. La revelación tuvo lugar en el Brand Experience Center de Múnich, donde la firma de los cuatro aros dejó claro que su incursión en la máxima categoría no será simbólica, sino un proyecto ambicioso y de largo plazo.

El R26 no solo representa la versión final del monoplaza, sino una propuesta estética y tecnológica que marca el rumbo del futuro equipo, con una carrocería en plata, negro y acentos rojos, Audi rindió homenaje a su herencia automovilística y reforzó su lema histórico: Vorsprung durch Technik (“A la vanguardia de la técnica”). La silueta aerodinámica y los acabados del prototipo reflejan la intención de competir al más alto nivel desde su primera temporada.

El debut oficial de Audi en la Fórmula 1 se realizará en el Gran Premio de Australia, que inaugurará la temporada 2026 del 6 al 8 de marzo en el circuito de Albert Park, en Melbourne. Este cambio marca el regreso del país oceánico como anfitrión del inicio del campeonato, después de varios años en los que Baréin había ocupado esa posición.

El arranque de Audi coincidirá con la entrada en vigor del nuevo reglamento técnico de la F1, enfocado en la sostenibilidad y la electrificación. La escudería competirá como equipo de fábrica, desarrollando su propia unidad de potencia híbrida en las instalaciones de Neuburg an der Donau, Alemania, y utilizando combustibles 100% sostenibles.

Durante la presentación, el CEO de Audi, Gernot Döllner, reafirmó el compromiso total de la compañía:

“Nuestro ingreso en la Fórmula 1 es una declaración de intenciones. No entramos para participar; entramos para ganar, el plan es competir por los campeonatos en 2030 ”. El proyecto sustituirá a la actual escudería Sauber, que pasará a operar completamente bajo el nombre de Audi a partir de 2026. La alineación del equipo ya está definida; Nico Hülkenberg aportará experiencia, mientras que el brasileño Gabriel Bortoleto representará la nueva generación de pilotos.

Aunque el precio exacto de la compra no ha sido revelado, se estima que Audi desembolsó alrededor de 600 millones de euros por Sauber, una cifra considerada una auténtica ganga en la actualidad, ya que casi todos los equipos de la Fórmula 1 están valorados en más de mil millones de euros.

Con esta histórica incorporación, Audi se convierte en el séptimo fabricante con equipo propio en la parrilla de la F1, sumándose a gigantes como Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren. El coche definitivo será presentado en enero de 2026, previo a las pruebas de pretemporada, pero el R26 ya encendió la ilusión de los fanáticos por ver a Audi competir en la máxima categoría con el sello de la ingeniería alemana y la promesa de pelear por victorias.

