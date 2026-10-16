ÚLTIMA HORA: Cruz Azul DESPEDIRÍA a su entrenador en pleno Apertura 2026; a cuatro jornadas de la Liguilla Femenil

Cruz Azul Femenil se encuentra en la antesala de un nuevo cambio en el banquillo. A escasas fechas de que concluya la fase regular del torneo Apertura 2026, Raúl "Potro" Gutiérrez estaría muy cerca de dejar la dirección técnica de la Máquina Celeste debido a la controversia que desató su reciente aparición pública portando los colores del Club América.

De acuerdo con información del reportero Gerardo González, la directiva cementera evalúa seriamente dar por concluido el ciclo de Gutiérrez a tan solo cuatro jornadas del arranque de la Liguilla.

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El conflicto se originó el pasado 10 de octubre, cuando el estratega asistió al homenaje por el aniversario del conjunto azulcrema en la cancha del Estadio Banorte, en el compromiso entre América y Monterrey. Durante el protocolo, el actual entrenador de Cruz Azul Femenil convivió y sonrió junto a otras figuras históricas de las Águilas mientras portaba la indumentaria de Coapa.

La imagen no tardó en viralizarse ni en generar indignación entre la afición celeste. El descontento de los seguidores se intensificó al recordar antecedentes dolorosos en la rivalidad deportiva, tales como la histórica goleada 10-0 sufrida ante América Femenil este mismo torneo, lo que desató una oleada de reclamos y peticiones masivas en redes sociales exigiendo su cese inmediato.

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El Potro Gutiérrez no representa en nada a Cruz Azul, ahí está celebrando en el aniversario del América mientras dirige a la Femenil. @CruzAzul no más gente sin identidad para el club. @MaferPons vergüenza total. https://t.co/xWuEyIBSmK — Ing. Gus Reyes (La Cabra 🐐) (@Ing_GusReyes) October 11, 2026

La disculpa pública del "Potro" Gutiérrez

Ante la magnitud del revuelo mediático, el técnico emitió un comunicado institucional para disculparse con la afición y los directivos celestes:

"Quiero ofrecer una sincera disculpa a toda la afición y la institución de Cruz Azul. Lamento no haber dimensionado el impacto que generó mi participación en el reconocimiento al cual asistí por mi trayectoria como jugador. Comprendo la molestia que se generó... Esta sensación es idéntica a cuando metes un autogol, lo haces involuntariamente pero sucede, afectas a todo el equipo y lo lamentas pero el partido sigue y no queda más que trabajar para que no vuelva a suceder".

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¿Cruz Azul Femenil jugará sin DT frente a Monterrey?

Tras la pausa por la Fecha FIFA, la Liga MX Femenil reanuda sus actividades y Cruz Azul se medirá este sábado 17 de octubre ante Rayadas de Monterrey en la Jornada 11.

A la espera del anuncio oficial por parte del club, todo apunta a que el cuadro cementero encarará este crucial encuentro de la recta final del certamen con un estratega interino, cerrando así el breve y convulso paso de Raúl Gutiérrez al frente del banquillo femenil.

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