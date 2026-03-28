ÚLTIMA HORA: El nuevo 10 de México para el partido contra Portugal en el Estadio Banorte

La Selección Mexicana definió al portador del dorsal “10” para el duelo de esta noche ante Portugal, en el marco de la reinauguración del Estadio Banorte.

Será Alexis Vega quien asuma nuevamente este rol, en su regreso al equipo tras no haber sido convocado en los partidos de enero y febrero.

El atacante vuelve a la actividad con el representativo nacional en un escenario significativo, coincidiendo con el estreno del uniforme blanco de visitante rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para este encuentro, además, Vega será el único jugador del once inicial que utilice manga larga.

El número “10” ha tenido distintos portadores en partidos amistosos y Fechas FIFA. Vega lo utilizó en octubre de 2025, mientras que Diego Lainez lo portó en noviembre ante Uruguay. Previamente, Roberto Alvarado asumió esa responsabilidad en los primeros compromisos de 2025, y Sebastián Córdova lo hizo de forma intermitente en procesos anteriores.

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¿Qué número utilizará Fidalgo en la Selección Mexicana?

Respecto a Álvaro Fidalgo, quien generó expectativa en torno a la asignación del número, el mediocampista tendrá sus primeros minutos con la selección utilizando el dorsal “19”, en línea con la distribución actual dentro del plantel. De esta manera, México presenta a su “10” para un partido que marca el inicio de una nueva etapa en casa.

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Fecha, hora y dónde ver el México vs Portugal partido de preparacion de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

El partido amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM entre México y Portugal se jugará el sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse a través de TV Azteca por television abierta en el Canal 7 y sus por Azetca deportes en las plataformas digitales (Sitio web y App oficial), con la narración de Christian Martinoli y el análisis de Luis García, Zague y Jorge Campos.