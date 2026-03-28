ÚLTIMA HORA: El uniforme que estrenará México vs Portugal en el Estadio Banorte

La Selección Mexicana tendrá una cita especial este día al enfrentar a Portugal sin Cristiano Ronaldo en la reinauguración del Estadio Banorte, un escenario emblemático que abre una nueva etapa tras su remodelación. El equipo nacional aprovechará el partido para presentar su nuevo uniforme de visitante rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT.

La indumentaria destaca por su base en color blanco y un diseño que incorpora elementos culturales. Sobre la tela se aprecian patrones en tonos grises inspirados en grecas de origen prehispánico, mientras que en los hombros aparecen las tradicionales tres franjas de la marca alemana deporiva, en colores verde y rojo.

En la parte posterior del cuello se incluye la leyenda “Somos México”. Además, el uniforme cuenta con una colaboración con la marca mexicana Someone Somewhere, enfocada en integrar trabajo artesanal al diseño deportivo.

En el apartado técnico, la versión de jugador incorpora tecnología Climacool+ para favorecer la ventilación durante el partido. El escudo nacional se mantiene en sus colores originales sobre el pecho.



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¿Cuánto cuesta el nuevo jersey de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT?

De acuerdo con precios de referencia, la versión jugador oscila entre $2,999 y $3,199 pesos, mientras que la versión aficionado se ubica en $1,999 pesos y la infantil desde $1,699.

Para este encuentro, los porteros también contarán con uniforme alternativo en tono violeta con detalles tricolores en los hombros, como parte de la línea estética que retoma elementos visuales de la década de los noventa. El partido marcará el primer evento oficial en el inmueble bajo su nueva denominación, en un duelo que reúne tanto el componente deportivo como el estreno de imagen del representativo nacional.

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Fecha y hora del México vs Portugal partido de preparacion de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

El partido amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM entre México y Portugal se jugará el sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse a través de TV Azteca por television abierta en el Canal 7 y sus por Azetca deportes en las plataformas digitales (Sitio web y App oficial), con la narración de Christian Martinoli y el análisis de Luis García, Zague y Jorge Campos.

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