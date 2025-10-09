ÚLTIMA HORA: equipos de Europa quieren a este otro jugador, solo por detrás de Gilberto Mora

Diego Ochoa es para sorpresa de muchos el jugador que es seguido muy de cerca por varios visores de grandes clubes de Europa, solo por detrás de Gilberto Mora, quien se perdería el mundial por una insólita razón . El defensa central es un baluarte en la última línea de la Selección Mexicana, además de que es considerado el segundo capitán del equipo en el Mundial Sub-20.

El jugador de Juárez FC, que fue descartado por Chivas y tiene un precio muy barato , llamó la atención de los equipos gracias a su físico, liderazgo, timing y salida con pelota controlada, pues así lo dio a conocer el periodista Martín del Palacio, quien reveló que Ochoa es del interés de varios clubes, aunque no reveló nombres, solo indicó que uno de ellos juega la Champions League.

“Me dice una muy buena fuente desde Chile que el jugador mexicano más seguido por los scouts europeos, después del obvio [Gilberto Mora], es Diego Ochoa. Un scout de un equipo de Champions dijo: ‘lo tiene todo, físico, timing, salida. Recuerda a Rafa Márquez’. Ojalá pueda alcanzar su potencial”, compartió el periodista en sus redes sociales.

La posible traba que tiene Diego Ochoa para irse a Europa

Diego Ochoa actualmente es jugador de Juárez FC, pero su carta pertenece a Chivas, equipo que lo utilizó a él y a Alejandro Mayorga como moneda de cambio por Diego Campillo, quien regresó nuevamente al Guadalajara para este Apertura 2025.

El periodista David Medrano Félix reveló en su canal de YouTube que Juárez hará válida la opción de compra por Ochoa, aunque Chivas lo puede recomprar con una suma más alta en caso de que quiera de vuelta al seleccionado mexicano Sub-20, por lo que si sale un postor de Europa por el defensa central, ambos clubes deberán ponerse de acuerdo con la transferencia.

¿Cuál es el valor actual de Diego Ochoa, jugador que quieren en Europa?

Diego Ochoa tiene un precio bajísimo en el mercado, pues apenas su costo es de 100 mil euros (poco más de 2 millones de pesos), según la plataforma Transfermarkt. El valor de su carta es inferior comparada a la de sus compañeros de equipo, como Gilberto Mora (4.5 millones), Obed Vargas (8 millones) y Elías Montiel (5.5 millones), por mencionar algunos.