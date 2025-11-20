¡ÚLTIMA HORA! Max Verstappen tendría nuevo número para la temporada 2026

El tetracampeón del mundo, Max Verstappen utiliza actualmente el número 1 en la Fórmula 1 por su condición de Campeón del Mundo vigente , distintivo que mantiene desde 2022. Su dorsal permanente es el 33, cifra que adoptó desde su debut y que conservó hasta 2021. En caso de no obtener el título en la temporada 2025 y ceder el número 1 para 2026, ha expresado que no desea regresar al 33 y que analiza la posibilidad de cambiar a un número distinto.

El piloto neerlandés ha señalado que su preferencia es el número 3, pero ese dorsal perteneció a Daniel Ricciardo y solo puede quedar disponible después de dos temporadas consecutivas sin uso. Ricciardo compitió por última vez en septiembre de 2024, durante el Gran Premio de Singapur, por lo que el reglamento actual indica que el número no estaría libre para 2026. Verstappen necesitaría la aprobación de la FIA para adoptarlo y se ha mencionado que el organismo podría autorizarlo si existe acuerdo entre las partes, Verstappen decidirá durante el invierno si es viable utilizar ese número aún con esperanzas de alcanzar la remontada en la actual temporada.

El neerlandés también comentó que le atrae el número 27, actualmente en manos de Nico Hülkenberg. Además, bromeó con la posibilidad de usar el 69 por razones de marketing, aunque afirmó que su padre le recomendó descartarlo.

El tetracampeón vigente

Verstappen, tetracampeón de la categoría con títulos obtenidos en 2021, 2022, 2023 y 2024, se encuentra en la tercera posición del Campeonato de Pilotos con 341 puntos. Lando Norris lidera la clasificación con 390 unidades y Oscar Piastri ocupa el segundo lugar con 366.

La temporada 2025 contempla 24 Grandes Premios, el calendario marca que el último evento se disputará el 7 de diciembre, por lo que restan tres carreras para el cierre del campeonato. Las rondas finales serán el Gran Premio de Las Vegas el 22 de noviembre en el circuito callejero de esa ciudad, el Gran Premio de Qatar el 30 de noviembre en el Circuito Internacional de Losail y el Gran Premio de Abu Dabi el 7 de diciembre en el Circuito Yas Marina. El próximo compromiso para los equipos será el Gran Premio de Las Vegas, cuya actividad iniciará mañana con las primeras sesiones de práctica.