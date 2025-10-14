deportes
Noticias
Azteca Deportes
Selección Azteca
ÚLTIMA HORA: México haría hasta nueve cambios para el partido contra Ecuador

Javier Aguirre confesó que hubo jugadores que no estuvieron a la altura en el duelo contra Colombia y planea mover su 11 estelar para el compromiso contra Ecuador.

México vs Ecuador
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Selección Azteca
Javier Aguirre sabe que no se puede repetir lo que sucedió contra Colombia en el partido frente a Ecuador. El ‘Vasco’ planea una serie de cambios para darle una sacudida a su plantel y darle minutos a los futbolistas que regularmente no son titulares. En conferencia de prensa, el estratega fue tajante, si no rinden en el campo de juego, no serán convocados.

El estratega con experiencia en el futbol de España no tuvo ‘pelos en la lengua’ para describir la actual situación de algunos futbolistas mexicanos: ‘‘Si no hacen bien lo que se les pide no tienen espacio para estar aquí. Sé que yo soy responsable porque los elijo y les digo cómo y qué, por eso me pagan. Planeo hasta ocho, nueve cambios para el partido. Ellos tienen redes sociales, están expuestos, por eso, si no son capaces de aislarse, no tienen con qué estar. Si no pueden soportarlo entonces no sirven para esto’’, mencionó Aguirre.

Un paso atrás

Por otro lado, Javier también mencionó que el tiempo lo tiene encima y cada vez espera más de los futbolistas de cara a la justa mundialista del próximo año: “Hay un paso atrás. Los jugadores tienen que redoblar esfuerzos, el Mundial está cada vez más cerca y no están rindiendo lo que se espera de ellos”., finalizó el director técnico. Se habla de que Julián Quiñones y Germán Berterame partirían como titulares dejando en el banquillo a Alexis Vega y a Santi Gimenez respectivamente.

Recuerda que podrás disfrutar de este compromiso por la señal de TV Azteca Deportes a través de la señal de Azteca Siete, la app de Azteca Deportes y la página aztecadeportes.com con el mejor equipo de transmisión deportiva; Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, David Medrano, Zaguito y Carlos Guerrero.

México
Ecuador
Erick De la Rosa

