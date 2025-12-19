¡Dejará de ser gratuito! Este será el precio que tendrá el Fan Fest para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Fan Fest de la FIFA se había convertido en el punto de reunión de los aficionados que no alcanzaban boletos para los partidos de la Copa Mundial y tradicionalmente se había mantenido como un espacio gratuito, aunque con acceso limitado; sin embargo, esto podría cambiar para la justa mundialista a realizarse simultáneamente en México, Estados Unidos y Canadá este 2026.

Fan Fest de la FIFA en Nueva York / Nueva Jersey tendrá costo

Por primera vez en la historia, el Fan Fest de la FIFA tendrá costo de ingreso; sin embargo, solo se aplicará para la sede de Nueva York / Nueva Jersey, ciudad en la que se disputará la Final de la Copa Mundial 2026.

Así lo confirmaron los organizadores a través de su página oficial y los boletos ya se encuentran disponibles en Ticketmaster con un costo de 12.50 dólares (aproximadamente 223 pesos), pero si los adquieres antes del 31 de diciembre de 2025 podrás comprar una segunda entrada a mitad de precio.

En el Fan Fest de Nueva York / Nueva Jersey los aficionados podrán disfrutar de ocho partidos, incluyendo la inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, el encuentro entre el anfitrión Estados Unidos vs Paraguay, el Brasil vs Marruecos, Alemania vs Curazao, Países Bajos vs Japón y Costa de Marfil vs Ecuador.

Cabe señalar que de momento solo la sede de Nueva York / Nueva Jersey ha informado que el Fan Fest de la FIFA tendrá un costo para los aficionados.

El Mundial de la polémica

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha recibido críticas por parte de los aficionados debido a los elevados costos de los boletos para los partidos que en su mayoría superan los 1,000 dólares, además de las restricciones migratorias que tendrán los seguidores de países como Haití, Costa de Marfil, Irán y Senegal, quedando muy lejos de convertirse en un evento accesible para todos como lo prometió el ente rector del futbol.