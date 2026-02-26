ÚLTIMA HORA: La razón por la que Real Madrid expulsó DE POR VIDA a uno de sus socios tras partido contra el Benfica de la UEFA Champions League

El Real Madrid ha dado un golpe sobre la mesa en cuanto a medidas en contra de la violencia y lo ha hecho en un escenario tan importante como lo es un partido de la UEFA Champions League. El club merengue expulsó de por vida a aun aficionado-socio que realizó el saludo nazi en pleno partido y que fue captado por las cámaras de televisión. Inmediatamente, la seguridad privada del Santiago Bernabeu ubicó al aficionado y lo expulsó del juego contra el Benfica.

A través de un escrito oficial, el equipo ibérico dio a conocer la noticia: ''El Real Madrid C. F. comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación, momentos antes de iniciarse el partido entre el Real Madrid y el Benfica.

Este socio fue localizado por los miembros de seguridad del club instantes después de que apareciera en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad.'', menciona el escrito.

Días polémicos en el Real Madrid

Esto sucedió a pocos días del incidente entre Vinicius Jr y Prestianni en el duelo de ida de los play-offs que se llevó a cabo en Lisboa, Portugal. El ariete brasileño acusó al futbolista del Benfica de insultarlo de forma racista y ello condujó a la suspensión del argentino para el cotejo de vuelta.

Por si fuera poco, José Luis Chilavert se pronunció sobre el tema y criticó a las estrellas actuales del balompié, a lo que Thibaut Courtois respondió y el paraguayo volvió a pronunciarse pero de manera más personal. En tema deportivo, el Real Madrid avanzó a los octavos de final del certamen internacional y esperará al sorteo para ver si se vera las caras con el Manchester City o el Sporting de Lisboa.