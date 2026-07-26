ÚLTIMA HORA: Los resultados de HOY sábado 25 de julio de los partidos de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Mucha acción este sábado 25 de julio en la jornada 2 del Torneo Apertura 2026. A primera hora, Cruz Azul derrotó a los Diablos Rojos del Toluca en el Campeón de Campeones y volvió a alzar un título de la mano de Joel Huiqui, además, las Chivas sacaron el triunfo in extremis cortesía de Roberto Alvarado frente a los Bravos de Juárez. Los Tigres de la UANL empataron con el Atlético San Luis en el pletórico 'Volcán' y el Atlas de Guadalajara sacó las tres unidades en la casa de Santos Laguna gracias a un tanto de Edgar Zaldívar.

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El famoso 'Piojo' fue el gran héroe de la tarde en Guadalajara tras su anotación al minuto 96 que significó la victoria para el cuadro tapatío ante los Bravos de Juárez. Los Tigres de la UANL y el Atlético San Luis nos regalaron un partidazo con su 2-2 que pudiste vivir por TV Azteca Deportes. Finalmente, los pupilos de Hernán Crespo sacaron un nuevo triunfo en el Apertura 2026 tras derrotar por la mínima a Santos Laguna.

Partidos de este sábado de la Liga MX

Chivas de Guadalajara 1-0 Bravos de Juárez

Tigres de la UANL 2-2 Atlético San Luis

Santos Laguna 0-1 Atlas de Guadalajara



Partidos que restan de la jornada 2

Necaxa vs Monterrey - domingo 26 de julio a las 5:00 pm

Pachuca vs Querétaro - domingo 26 de julio a las 7:00 pm

Cruz Azul se coronó en el Campeón de Campeones

Los pupilos de Joel Huiqui obtuvieron un nuevo trofeo en este año tras derrotar 3-1 a los Diablos Rojos del Toluca en Carson, California tras un doblete de José Paradela y uno de Charly Rodríguez. El cuadro cementero va con paso perfecto en el presente semestre tras dos victorias en el torneo liguero frente a Atlético San Luis y Puebla y ahora, ante los choriceros en los Estados Unidos.