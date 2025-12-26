ÚLTIMA HORA: Rival de México en el Mundial 2026 cayó en torneo internacional

Sudáfrica recibió su primer revés en la Copa de África 2025, el equipo dirigido por Hugo Bross fue derrotado por Egipto gracias a un solitario gol de Mohamed Salah desde el manchón penal. Con la victoria, los 'Faraones' consiguieron su pase a la siguiente ronda, mientras que, el rival de la Selección Mexicana en el partido inaugural del Mundial 2026 tendrán que jugarse la vida en la tercera fecha de la fase de grupos contra Zimbawe.

El ariete del Liverpool no falló desde los 11 pasos y le dio su segunda victoria a Egipto en la presente Copa de África. Salah y compañía ya tienen su boleto a la ronda de eliminación directa y definirán el primer lugar en la última fecha. Un empate contra Angola o un empate o derrota de Sudáfrica contra Zimbawe les dará el liderato del grupo.

Buenas posibilidades de avanzar

Sudáfrica tiene tres unidades con dos partidos disputados y cuenta con buenas oportunidades para acompañar a Egipto en la siguiente ronda. Tanto Zimbawe como Angola tienen una sola unidad y los pupilos de Hugo Bross dependen de sí mismos para estar en la siguiente fase del certamen internacional. El duelo será el 29 de diciembre en punto de las 10 am (hora de la Ciudad de México) y ahí se definirá el destino del Grupo B.

Finalmente, Javier Aguirre y su cuerpo técnico tendrán que estar al pendiente de lo que hace el combinado sudafricano antes de enfrentarlo el día 11 de junio en el Estadio Banorte en el partido inaugural del Mundial 2026. El Vasco y la Selección Mexicana buscarán iniciar con el pie derecho y conseguir las tres unidades que los pongan en una situación cómoda de cara al segundo duelo de la justa mundialista.