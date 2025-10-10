Revelan la verdad de si Gilberto Mora se iría a otro equipo de la Liga BBVA MX

Gilberto Mora es uno de los futbolistas más codiciados por el mercado europeo tras lo visto hasta el momento en el Mundial Sub-20 2025. Equipos como Real Madrid, PSG y Manchester City están interesados en el fichaje del juvenil de Tijuana, pero los clubes más poderosos de la Liga BBVA MX también lo tienen en carpeta. Sin embargo, además de su alto precio , las pretensiones del futbolista son otras.

Según diversos reportes locales, el fichaje de Gilberto Mora por otro equipo de la Liga BBVA MX es imposible. La razón sería su alto precio, ya que afirman que es “impagable para cualquier club de aquí”. Además, Mora tiene ambiciones muy grandes, por lo que su deseo (además de seguir en Chile) es jugar para un equipo importante de Europa.

Finalmente, el fichaje de Mora por otro equipo de la Liga BBVA MX se dificulta debido a que el propio jugador es fanático de Xolos, además de estar muy cómodo en Tijuana, ciudad donde ahora está asentado. De esta manera, los rumores sobre una posible salida a América, Cruz Azul, entre otros, se disipan con esta información.

Xolos de Tijuana pide una millonada por la venta de Gilberto Mora

Sabiendo que con su gran Mundial Sub-20 se ha revalorizado, las pretensiones de Xolos son altas respecto a la venta de Mora. Distintas fuentes locales afirman que el joven de 16 años sería negociado por 20 millones de dólares por el 50% de su ficha como mínimo. Esta cifra hace que su venta dentro de la Liga BBVA MX sea prácticamente imposible y solo se piense en una salida hacia Europa.

Los números de Gilberto Mora en el Mundial Sub-20 2025

Mora ha comandado a México a los cuartos de final del torneo. En 4 partidos jugados, el canterano de Tijuana acumula 3 goles y 2 asistencias, siendo el jugador más destacado de la Selección Mexicana. Ahora, espera por enfrentarse a Argentina (que venció a Nigeria) en la próxima ronda del Mundial Sub-20.