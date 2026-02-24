ÚLTIMA HORA: Suspenden una jornada de la Primera División

La jornada 9 de la Superliga Argentina está suspendida, 30 juegos que estaban programados para disputarse entre el jueves 5 de marzo y el domingo 8 de marzo no se jugarán y todo ello en apoyo a Claudio Tapia y a la Asociación de Futbol Argentino (AFA). Reportes en Argentina informan que tanto el Presidente de las AFA como el tesorero de la misma; Pablo Toviggino fueron citados a declarar por una presunta evasión fiscal de más de 10 millones de dólares.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció la presunta no declaración de 20.000 millones de pesos (casi 14 millones de dólares) entre 2023 y 2025, por lo que, Diego Amarante, juez en lo penal citara tanto a Tapia como a Toviggino para explicar lo sucedido. Por parte de los directivos de la AFA, confirmaron que la información y los respectivos pagos se hicieron en fecha y hora por lo que denuncian una supuesta persecusión de las autoridades lideradas por Javier Milei.

Ni Verón rechazó la propuesta de suspender los partidos

Cabe destacar que, Juan Sebastián Verón; Presidente de Estudiantes de La Plata y una de los directivos más inconformes con la gestión del famoso 'Chiqui' apoyó la propuesta de la AFA, dejando así clara la postura del futbol argentino a los señalamientos. Por si fuera poco, el juez prohibió la salida de la Argentina tanto a Tapia como a Toviggino, pero después, la sanción fue levantada y el Presidente de la AFA viajará a Colombia y a Brasil por compromisos laborales dejando una garantía de 3500 dólares.

De momento, la suspensión de la jornada 9 del futbol argentino es un hecho y tendríamos que recordar la pandemia de Covid-19 que azotó el mundo hace unos años para no ver futbol en los estadios de aquel país sudamericano.