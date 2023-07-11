Así le fue a México la última vez que jugó una semifinal de Copa Oro

México peleará por el boleto a la Final de la Copa Oro. Este miércoles 12 de julio, el conjunto que dirige Jaime Lozano se enfrentará a su similar de Jamaica en las semifinales del torneo, duelo que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

VE MÉXICO VS JAMAICA EN VIVO AQUÍ

El equipo nacional buscará reivindicarse con la afición de nuestro país, pero para esto tendrán que ganar el certamen de la Concacaf, de hecho esta competencia no la ganan desde el 2019, cuando derrotaron con gol de Jonathan Dos Santos a Estados Unidos. Hace un par de años, en el 2021, también jugaron ante el mismo rival, pero en esa ocasión cayeron.

Resumen: México 2-0 Costa Rica | Cuartos de Final, Copa Oro 2023

Te puede interesar: Luis Chávez confiesa la razón por la que no llegó a Chivas

¿Cuándo fue la última vez que México jugó una semifinal de la Copa Oro?

Para llegar a la final mencionada frente al conjunto de las Barras y las Estrellas, que desafortunadamente no se pudo ganar, tuvieron que pasar por la antesala. En dicha ocasion se midieron a Canadá, donde salieron victoriosos por pizarra de 2-1.

Desde los 11 pasos, al minuto 45+2, Orbelín Pineda se encargó de abrir el marcador. Ya en la segunda mitad Tajon Buchanan igualó los cartones para los de la Hoja de Maple, al 57'. Siete minutos más tarde, Carlos Salcedo tuvo el tanto de la victoria, pero erró penalti, que se concedió tras revisar el VAR. Aunque la historia de ese duelo era para Héctor Herrera, que al 90+7' consiguió el tanto del triunfo y avanzar la Gran Final de la Copa Oro de 2021.

Te puede interesar: La Federación Mexicana de Futbol le abre las puertas al movimiento “Todos somos México”

México perdió la semifinal de Copa Oro 2017 contra Jamaica

La última vez que la Selección Mexicana perdió una semifinal de Copa Oro fue el 2017, justo ante Jamaica, los rivales de este miércoles 12 de julio. En dicho duelo con un magistral cobro de tiro libre de Kemar Lawrence, al 88', los caribeños derrotaron al equipo que entonces dirigía Juan Carlos Osorio.