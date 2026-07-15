ÚLTIMO MOMENTO: Defensor mexicano va al futbol de Europa después del Mundial 2026

Un futbolista mexicano va al futbol de Europa tras la Copa Mundial de la FIFA 2026; Antonio Portales. El defensor mexicano de 30 años con reciente paso en la Liga de Expansión con la Jaiba Brava de Tampico Madero firmara con el Omomia 29 de la Primera División de Chipre y tratará de ganarse un lugar en la primera línea desde el comienzo. El futbolista surgido en los Rayados de Monterrey vivirá una nueva experiencia en el 'Viejo Continente' tras haber defendido la camiseta del Dundee FC de Escocia entre 2023 y 2025.

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De acuerdo a información de César Merlo, el también ex futbolista de Alebrijes de Oaxaca firmó por un año con el conjunto chipriota con opción de uno más conforme se vayan dando las cosas. Cabe destacar que, Portales jugó un 11 partidos con la camiseta de Tampico (10 de titular con 90' disputados) y colaboró con dos tantos. Ahora, el central se animó a ir a una liga sin tantos reflectores y seguir abriendo el camino para jugadores mexicanos que vayan a Europa.

Hace no mucho, Guillermo Ochoa era parte de la Liga de Chipre tras defender la playera del AEL Limassol, sin embargo, nombres como Jorge Enríquez, Edgar Pacheco y Raúl Gudiño también han probado las mieles de la liga chipriota.

Gran final del Mundial 2026 por TV Azteca Deportes

Será este domingo 19 de julio en punto de la 1 de la tarde cuando se dispute la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la Selección de España y la Selección de Argentina desde el Estadio de Nueva York en un duelo de pronóstico reservado. Obviamente podrás disfrutar este choque de titanes TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con la mejor transmsión de todo el país comandada por Christian Martinoli y Luis García.

