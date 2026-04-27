ÚLTIMO MOMENTO: El equipo EUROPEO que buscaría a Erik Lira para la siguiente temporada

El futbol de Europa toca la puerta de Erik Lira, el jugador de Cruz Azul lleva varios meses siendo uno de los mejores activos de la Liga MX y ello habría llamado la atención del Girona de España. El central de 25 años renovó su vínculo con la Máquina apenas hace unas semanas, sin embargo, el deseo de ir al otro lado del Atlántico podría ser fundamental para que se haga la transacción.

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Según información de Jóvenes Futbolistas, el cuadro catalán estaría interesado en hacerse de los servicios del canterano de Universidad Nacional y tenerlo en sus filas para la próxima temporada futbolística. Cabe recordar que, Lira renovó con el conjunto de La Noria hasta 2029, sin embargo, habría una cláusula que le facilitaría su salida si llegaba una oferta de Europa que convenciera tanto al club como al futbolista.

Cabe destacar que, el plurifuncional jugador está casi confirmado en la lista final de la Selección Mexicana de Futbol para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y pudo haber vivido sú último partido con la playera celeste en la jornada 17 ante los Rayos del Necaxa. Recordar que, los citados por Javier Aguirre de la Liga MX no podrán disputar la liguilla para concentrarse en la justa mundialista.

Uno de los futbolistas más caros de la Liga MX

El hoy capitan de la Máquina está valuado por el portal especializado Transfermarkt en 12 millones de euros, solo superado por Armando González; delantero de las Chivas del Guadalajara quién tiene un valor de 15 mde. El top 3 lo completa Gilberto Mora, activo de los Xolos de Tijuana que tiene un costo de 10 mde según la misma fuente.

Por ello, sí el Girona o cualquier club del ‘Viejo Continente’ lo quiere para el siguiente semestre, tendría que desembolsar una cantidad cercana para que la Máquina se desprenda de uno de sus pilares en los esquemas de por lo menos tres de los últimos técnicos que ha tenido el equipo; Vicente Sánchez, Nicolás Larcamón y ahora, Joel Huiqui.

