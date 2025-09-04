Un día se fue de América y hoy llegó a un precio histórico que en su país no imaginaban
El futbolista se coronó en 2 ocasiones con América y ahora en su nuevo equipo alcanzó un valor en el mercado nunca antes visto e inesperado para muchos
Julián Quiñones actualmente tiene un valor en el mercado de 12 millones de euros (más de 262 millones de pesos), un precio histórico que los aficionados en México no imaginaban, pues este costo lo alcanzó en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita, equipo al que llegó después de consagrarse bicampeón con América .
El delantero la está rompiendo en la Liga Saudí, pero ello no le bastó para ser excluido por Javier Aguirre en la convocatoria de la Selección Mexicana que enfrentará a Japón y Corea del Sur, partidos de preparación que serán transmitidos por TV Azteca Deportes .
El camino al precio histórico de Julián Quiñones
Julián Quiñones nació en Colombia, pero desde muy joven llegó a Tigres, donde se terminó de formar como jugador y en el cual tenía un precio de 300 mil euros (6.5 millones de pesos).
TE PUEDE INTERESAR:
- América quiere cambiar de sede: estas son las 3 opciones de estadios que tendrían hasta ahora
- Estuvo a punto de llegar a Cruz Azul, se declinó por otro equipo y 6 meses después les ganó un título
- Se fue del América por falta de minutos, pero en su nuevo equipo solo lo han dejado jugar un partido
El seleccionado mexicano fue cedido a Lobos BUAP, equipo en el que empezó a despuntar su carrera y con el que alcanzó a ser tasado en 3.5 millones de euros (76.4 millones de pesos) al final del préstamo, según Transfermarkt.
Quiñones, con Tigres, no tuvo los minutos esperados, por lo que su precio decayó exponencialmente hasta que llego al Atlas, donde se consolidó en el futbol mexicano, ya que conquistó un bicampeonato con los rojinegros.
El buen momento del delantero llamó la atención de América, club al que llegó valiendo 10 millones de euros (218.3 millones de pesos). Con las Águilas, Julián estuvo un año, tiempo en que ganó 2 títulos de la Liga BBVA MX.
Ahora, Quiñones, está tasado en 12 millones de euros en Arabia Saudita, donde es una figura. De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el delantero suma 26 goles en 35 partidos disputados, todos ellos como titular.
El buen nivel que tiene Julián Quiñones después de irse de América
Julián Quiñones firmó con el Al-Qadsiah en verano de 2024 tras salir del América como un auténtico héroe. La decisión del delantero de continuar su carrera en Arabia Saudita a los 27 años causó revuelo al ser una liga exótica.
Quiñones, pese a ello, se puso a trabajar y hoy rinde frutos, pues está tasado en 12 millones de euros en Arabia Saudita, donde es una figura. De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el delantero suma 26 goles en 35 partidos disputados, todos ellos como titular.