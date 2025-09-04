Un día se fue de América y hoy llegó a un precio histórico que en su país no imaginaban

Julián Quiñones actualmente tiene un valor en el mercado de 12 millones de euros (más de 262 millones de pesos), un precio histórico que los aficionados en México no imaginaban, pues este costo lo alcanzó en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita, equipo al que llegó después de consagrarse bicampeón con América .

El delantero la está rompiendo en la Liga Saudí, pero ello no le bastó para ser excluido por Javier Aguirre en la convocatoria de la Selección Mexicana que enfrentará a Japón y Corea del Sur, partidos de preparación que serán transmitidos por TV Azteca Deportes .

Archivo TV Azteca Julián Quiñones vale actualmente 12 millones de euros, su mejor precio desde que arrancó su carrera

El camino al precio histórico de Julián Quiñones

Julián Quiñones nació en Colombia, pero desde muy joven llegó a Tigres, donde se terminó de formar como jugador y en el cual tenía un precio de 300 mil euros (6.5 millones de pesos).

El seleccionado mexicano fue cedido a Lobos BUAP, equipo en el que empezó a despuntar su carrera y con el que alcanzó a ser tasado en 3.5 millones de euros (76.4 millones de pesos) al final del préstamo, según Transfermarkt.

Mexsports Julián Quiñones llegó al futbol mexicano gracias a Tigres, que lo fichó desde muy joven

Quiñones, con Tigres, no tuvo los minutos esperados, por lo que su precio decayó exponencialmente hasta que llego al Atlas, donde se consolidó en el futbol mexicano, ya que conquistó un bicampeonato con los rojinegros.

El buen momento del delantero llamó la atención de América, club al que llegó valiendo 10 millones de euros (218.3 millones de pesos). Con las Águilas, Julián estuvo un año, tiempo en que ganó 2 títulos de la Liga BBVA MX.

Ahora, Quiñones, está tasado en 12 millones de euros en Arabia Saudita, donde es una figura. De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el delantero suma 26 goles en 35 partidos disputados, todos ellos como titular.

El buen nivel que tiene Julián Quiñones después de irse de América

Julián Quiñones firmó con el Al-Qadsiah en verano de 2024 tras salir del América como un auténtico héroe. La decisión del delantero de continuar su carrera en Arabia Saudita a los 27 años causó revuelo al ser una liga exótica.

