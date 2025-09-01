Un día valía 10 millones, llegó a jugar en el Inter Miami y hoy lo aclaman para Chivas

Rodolfo Pizarro es aclamado por la afición de Chivas, ya que el club está en la búsqueda de 2 refuerzos: un defensa central y un media punta para encarar lo que resta del Apertura 2025, de acuerdo con información del periodista Jesús Bernal. El mexicano llegó a valer hasta 10 millones de euros (218.3 millones de pesos) en su prime y jugó en grandes equipos, como Inter Miami que perdió ante Seattle Sounders la final de la Leagues Cup 2025 .

El delantero parece retomar el nivel que algún día mostró en su primera etapa en Chivas y que lo llevó a la Selección Mexicana, pues después de su salida de uno de los 4 Grandes del futbol mexicano su carrera se fue en picada. No obstante, parece que recupera su nivel con Juárez, club al que llegó para el Apertura 2025 tras su paso por Mazatlán FC .

Rodolfo Pizarro Rodolfo Pizarro es aclamado por la afición de Chivas ahora que el club está en búsqueda de un media punta o falso 9

Los números que registra Rodolfo Pizarro en el Apertura 2025, hecho por el que lo aclaman en Chivas

Rodolfo Pizarro llegó a Juárez para el Apertura 2025 y desde entonces ha disputado las 7 fechas que van del torneo. De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el delantero suma un gol y una asistencia, así como 2 tarjetas amarillas. Cabe resaltar que actualmente el club fronterizo se ubica en la octava posición de la Tabla General de la Liga BBVA MX.

Los equipos y precios de Rodolfo Pizarro, antes y después de Chivas

Rodolfo Pizarro arrancó su carrera en Pachuca, club con el que conquistó un campeonato de la Liga BBVA MX, para después ser fichado por Chivas cuando solo valía 5 millones de euros (109.2 millones de pesos). El mediocampista fue un referente del Rebaño Sagrado al conseguir un sinfín de títulos, su buen momento lo llevó a Rayados; sin embargo, fue en este club donde su carrera se fue en picada.

Pizarro estuvo en Monterrey durante 2 años, para después vendido a Inter Miami, donde fue tasado en 10 millones de euros, según Transfermarkt. Aunque al delantero le tocó jugar en la MLS antes de que el equipo de las Garzas conformara un plantel de estrellas, encabezado por Lionel Messi.

El mexicano tuvo la oportunidad de emigrar a Europa con el AEK Atenas, donde fue dirigido nuevamente por Matías Almeyda, pero lo cierto es que tuvo pocos minutos y su rendimiento no fue el esperado. Rodolfo retornó en verano de 2024 a México para jugar con Mazatlán y en este 2025 llegó a Juárez FC.