El día que un entrenador de Cristiano Ronaldo le impidió cobrar un tiro libre y lo sacó del campo: ¿Qué pasó?

Además de su pelea con Jorge Jesús, Cristiano Ronaldo ha protagonizado distintas historias durante su extensa carrera, especialmente por la personalidad que muestra dentro del campo. Sin embargo, hubo un entrenador que tomó una decisión inesperada para evitar que el portugués cobrara un tiro libre.

Mientras Georgina Rodríguez contó detalles de CR7 en Portugal, la curiosa escena ocurrió durante la etapa del delantero en la Juventus, cuando Massimiliano Allegri decidió intervenir de una manera poco habitual después de una falta sobre el delantero. El protagonista de aquella jugada fue Miralem Pjanić, quien ahora reveló lo sucedido.

Cristiano Ronaldo Juventus

¿Cómo quitarle un cobro de falta directa a Cristiano Ronaldo?

De acuerdo con el relato de Miralem Pjanić, Cristiano Ronaldo llegó a la Juventus y rápidamente se adueñó de las pelotas detenidas. “Cristiano llegó y se adueñó del balón. Y obviamente, con razón, ante alguien que te resuelve los partidos cada fin de semana, te callas y le dejas la pelota”, recordó el mediocentro en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

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Pero Massimiliano Allegri encontró una manera particular de cambiar la situación. En un partido contra Napoli, Cristiano recibió una falta y quedó tendido en el campo.

Según contó Pjanić, Allegri mandó al doctor y al fisioterapeuta para que atendieran a Cristiano y así lograr que saliera momentáneamente del terreno de juego. De esa manera, el mediocampista pudo cobrar el tiro libre. La decisión terminó funcionando. Pjanić recordó la anécdota: “¡Y pude marcar el gol! Así que, gracias Max”.

La trayectoria de Cristiano Ronaldo en Juventus

La historia ocurrió durante las tres temporadas de Cristiano Ronaldo en la Juventus, entre 2018 y 2021. El portugués llegó procedente del Real Madrid por más de 100 millones de euros. Durante ese periodo disputó 134 partidos oficiales y marcó 101 goles, además de registrar 20 asistencias. También conquistó cinco títulos locales.

El conflicto actual de Cristiano Ronaldo con el entrenador de Portugal

Hoy Cristiano Ronaldo vuelve a vivir una situación relacionada con un entrenador, aunque esta vez con la Selección de Portugal y Jorge Jesus. El conflicto comenzó después de un partido ante Noruega, cuando CR7 calentó pero no ingresó.

El nuevo DT de Portugal ya conoce a Cristiano Ronaldo|Especial

Posteriormente, Jorge Jesus defendió públicamente su decisión. Cristiano Ronaldo dejó la concentración portuguesa después de escuchar esas declaraciones y afirmó que posteriormente explicaría las razones que lo llevaron a abandonar el equipo.

Tras finalizar esta Fecha FIFA con 4 victorias de Portugal, Jorge Jesus volvió a hablar del delantero y aseguró que no tiene motivos para disculparse. Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de que CR7 regrese cuando lo desee.

