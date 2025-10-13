deportes
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Ecuatorianos calientan el juego vs México: “Si Colombia le metió 4 goles, Ecuador debe meterle al menos 3"

Tras la goleada que recibió la Selección Mexicana a manos de Colombia, los aficionados de Ecuador aseguraron que su escuadra debe pasarle por encima a los pupilos del Vasco Aguirre

México vs Ecuador comentarios de los aficionados
Crédito: Mexsport
Eduardo Camarena
Mundial México 2026
¡No perdonan! Los aficionados de Ecuador ya calientan el partido de preparación de fecha FIFA ante México, el cual podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7 y el sitio web de aztecadeportes.com , con comentarios alentando a su selección y también con comentarios en tono de burla tras la goleada que el conjunto dirigido por Javier “Vasco” Aguirre recibió a manos de Colombia en Arlington, Texas.

A través de una publicación en redes sociales en donde se comparten las declaraciones recientes del argentino Sebastián Beccacece tras empatar 1-1 ante Estados Unidos, actual entrenador de Ecuador, varios aficionados respondieron en el posteo mostrando su descontento con el actual accionar de la “Tricolor” y también demeritando el nivel del combinado Azteca que tendrá la oportunidad de redimirse este martes 14 de octubre en el Estadio Akron de Zapopan.

“Si Colombia le metió 4 goles a México, Ecuador debe al menos meterle 3. Caso contrario se reafirmará la mediocridad de Beccacece”, “Ya vieron cómo Colombia goleó a México, si no le ganan a México el martes serán la burla”, Si empatan o pierden el martes eso ya es la respuesta de que andan en la mierd.., México viene perdiendo al Sub-20 y amistosos, por favor ganen, “Si no le ganan a México que no tiene nada, que se vaya el técnico, Colombia los goleó jugando con suplentes y a medio gas”, fueron algunos de los comentarios de los aficionados ecuatorianos que exigen la victoria de su selección o la salida del entrenador pampero.

México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026

México vs Ecuador, horario y dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la fecha FIFA

El partido de preparación de la fecha FIFA entre México y Ecuador desde el Estadio Akron en la Zona Metropolitana de Guadalajara, podrás disfrutarlo completamente EN VIVO y GRATIS a través de la señal de Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes este martes 14 de octubre en punto de las 8:20 pm tiempo del centro de México.

México vs Ecuador

  • Fecha: Martes 14 de octubre
  • Horario: 8:20pm tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Akron, Zapopan, Zona Metropolitana de Guadalajara
  • Cómo ver EN VIVO y GRATIS: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes
