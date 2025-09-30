Uno por uno: los 16 títulos de Javier Sánchez Galindo, la leyenda del futbol mexicano que perdió la vida

Javier Sánchez Galindo falleció el lunes 29 de septiembre a los 77 años , tras permanecer varios días hospitalizado, aunque hasta el momento se desconoce la verdadera causa de su muerte. El exjugador fue una gran leyenda del futbol mexicano, pues conquistó 16 títulos durante su carrera con América y Cruz Azul, 2 de los llamados 4 Grandes, así como uno con la Selección Mexicana.

Sánchez Galindo se desempeñó como lateral izquierdo y debutó profesionalmente con Cruz Azul en 1967, pero no fue hasta finales de los 60´s, principios de los 70´s que el exfutbolista tocó la gloria con los cementeros al ganar 11 títulos y 4 más con América, club que en la jornada 11 remontó y goleó a Pumas en el Clásico capitalino .

X Javier Sánchez Galindo conquistó 16 títulos con Cruz Azul, América y la Selección Mexicana

El “Pierna Fuerte”, como se le apodó por su férreo estilo de juego, tuvo una gran carrera futbolística al formar parte de grandes clubes. Estos son sus 16 títulos, uno por uno:

Liga de México – Cruz Azul (1969) Liga de México – Cruz Azul (1970) Liga de México – Cruz Azul (1972) Liga de México – Cruz Azul (1973) Liga de México – Cruz Azul (1974) Campeón de Campeones – Cruz Azul (1969) Campeón de Campeones – Cruz Azul (1970) Campeón de Campeones – Cruz Azul (1971) Campeón de Campeones – Cruz Azul (1974) Copa de México – Cruz Azul (1969) Copa de Campeones – Cruz Azul (1969) Liga de México – América (1976) Campeón de Campeones – América (1976) Copa de Campeones – América (1977) Copa Interamericana – América (1978) Campeonato de Naciones – Selección Mexicana (1973)

Es decir, con el Cruz Azul ganó 5 Ligas de México (1969, 1970, 1972, 1973 Y 1974), 4 Campeón de Campeones (1969, 1970, 1971 y 1974), 1 Copa de México (1969), 1 Copa de Campeones (1969). Por su parte, con el América obtuvo 1 Liga de México (1976), 1 Campeón de Campeones (1976), 1 Copa de Campeones (1977) y 1 Copa Interamericana (1978). Por último, conquistó con la Selección Mexicana 1 Campeonato de Naciones (1973).

La trayectoria de Javier Sánchez Galindo, leyenda del futbol mexicano

Javier Sánchez Galindo nació como futbolista en Cruz Azul, club en el que debutó a finales de los 60´s y con el que marcó una historia al ganar un sinfín de títulos en los 70´s. El lateral izquierdo posteriormente se fue a las Chivas en 1974, pero pasó sin pena ni gloria durante una temporada.

El “Pierna Fuerte” llegó al América en 1975 y en su primer torneo comenzó a ganar títulos, pero fue a finales de los 70´s que compartió vestidor con uno de los grandes futbolistas de la época, como lo fue Johan Cruyff en Los Angeles Aztecs, equipo de la liga de Estados Unidos, hoy conocida como MLS.

Sánchez Galindo colgó los botines en 1982, tras 15 años de trayectoria, en los que conquistó un sinfín de títulos en clubes. Además, fue convocado a la Selección Nacional durante 9 años, tiempo en el que acudió a los Juegos Olímpicos que se realizaron en 1968 en México.

El adiós a Javier Sánchez Galindo de la Liga BBVA MX

Javier Sánchez Galindo falleció el lunes 29 de septiembre, así lo informó la Federación Mexicana de Futbol (FMF) a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales. Cruz Azul, el club de sus amores, y el América, también recordaron al lateral izquierdo y enviaron sus condolencias a la familia del exfutbolista, quien hoy se le recordará por siempre como una leyenda del país azteca.