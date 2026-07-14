¡Urge lateral derecho! Estos son los nombres que suenan para suplir ese sitio en Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul ya hizo su fiesta institucional con la gente para encarar el Apertura 2026, pero tal como incluso lo ha dicho el técnico de manera abierta, requiere de un elemento que refuerce la lateral derecha. El equipo campeón del futbol mexicano sigue sin un zaguero que cubra dicha necesidad… y debutan en 3 días en la Liga BBVA MX.

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¿Por qué Cruz Azul no ha reforzado la plantilla?

Aunque se confirmaron un par de elementos interesantes para el Cruz Azul Hidalgo y ya se logró la ficha de Alán Montes, una zona que desde el final del Clausura 2026 se tenía en mente que sigue sin ver fichaje es la del lateral derecho. En ese sentido, se manejan nombres que provocaron reacciones divididas entre los aficionados que no ven claro en este mercado de traspasos.

El primer nombre que ha sonado desde hace semanas es el de Julián Araújo, que ha sido tentado por diversos clubes de la Liga BBVA MX para vivir su primera experiencia en México. Sin embargo, parece que el joven de 24 años quiere mantenerse en Europa. Y aunque sonó muy poco, también se habló de Richard Ledezma, aunque el mexicoamericano se ve completamente cómodo en el chiverío y una salida es prácticamente imposible.

Mientras que la última información, misma que intrigó a los aficionados celestes, fue la que vincula a Kevin Álvarez para reforzar esa zona del campo que simplemente no encuentra a su gran refuerzo. Aunque este nombre también luce complicado de gestionar, Cruz Azul requiere de un movimiento rápido, que le permita a Joel Huiqui resolver de la mejor manera con la actividad del Apertura 2026 ya encima.

¿Quién jugará en la lateral derecha de Cruz Azul en la J1 del Apertura 2026?

Pese a que el fichaje en dicha zona simplemente no se concreta, la afición de La Máquina se muestra tranquila, pues aunque no es su posición… cuando lo habilitaron allí lució muy bien. Y ese es el caso de Jeremy Márquez. El canterano del Atlas ha mantenido un nivel muy alto desde su arribo con Cruz Azul, por lo que de momento, es una solución para Huiqui y su cuerpo técnico. Por lo que no sería raro verlo allí este viernes, cuando los cementeros visiten al San Luis.