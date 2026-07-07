¿Cuántos goles tiene Juan José Calero, refuerzo SORPRESA de Cruz Azul para el AP2026?

En los últimos días se dio a conocer que Cruz Azul cerró el fichaje de Juan José Calero, el hijo del icónico Miguel Calero, de cara a la siguiente temporada de la Liga BBVA MX. La situación no se ha hecho oficial, por lo que únicamente resta el anuncio por parte de la institución.

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La llegada de Juan José Calero fue un tanto sorpresiva para la afición de Cruz Azul, misma que, si bien conoce al jugador por su padre, no tiene mucha información respecto a su carrera profesional. Por tal motivo, aquí conocerás más respecto a la labor que ha hecho en el campo.

¿Cuántos goles tiene Juan José Calero como futbolista profesional?

Nacido en Ginebra Colombia, pero con nacionalidad mexicana, Juan José Calero es un jugador de 27 años de edad que se desempeña como centro delantero y que mide 1.86 metros de altura, lo que hace que tenga un perfil distinto a lo que son Nicolás Ibañez y Gabriel, el Toro Fernández.

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La altura de Juan José Calero, así como su portentoso físico, lo hacen un elemento de referencia dentro del área que suele ganar distintos duelos aéreos mientras fija defensas, hecho que se ha revelado en equipos en los que ha estado como Pachuca, León, Mineros, Gil Vicente, CD Nacional, Sporting San José y Venados, escuadra en donde demostró su mejor performance.

Sin duda, su mejor año fue el 2025, mismo en donde sumó 15 anotaciones en el Apertura y siete más en el Clausura para lograr 22 tantos en el año. En total, Juan José Calero registra 50 anotaciones en su faceta como profesional, por lo que tiene una buena relación con el gol.

¿Cuál será el rol de Juan José Calero en Cruz Azul?

Mientras se resuelve la situación con Gabriel Fernández y su posible nuevo contrato, así como la posibilidad de que Mateo Levy salga cedido a otro equipo, a priori la llegada de Juan José Calero es para el puesto de tercer centro delantero de Cruz Azul, equipo que buscará el bicampeonato en el Apertura 2026.