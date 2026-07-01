Uriel Antuna lanza una advertencia a la Liga BBVA MX tras el fichaje de Sebastián Córdova

El Apertura 2026 sigue cocinando todos sus movimientos dentro de las distintas instituciones y uno de los fichajes que causaron mucha sorpresa fue el de Sebastián Córdova rumbo a los Pumas. Nadie había anunciado negociaciones previas pero se finiquitó la compra y ahora se espera encontrar la mejor versión del mexicano, que ya fue respaldado por Uriel Antuna. Esto dijo el referente auriazul.

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¿Qué dijo Uriel Antuna sobre la llegada de Sebastián Córdova a los Pumas?

Como se manifestó desde el inicio, el fichaje del ex América causó asombro en el entorno. Muchos de los aficionados expresaron en redes sociales que era un movimiento riesgoso, pues el joven de 29 años tiene muchas inconsistencias en sus presentaciones. Ante eso, fue que uno de los referentes auriazules entró a escena para respaldar la contratación.

Precisamente Uriel Antuna utilizó sus redes sociales para darle la bienvenida a Sebastián Córdova con una foto de ambos defendiendo la casaca de la selección mexicana. Y la frase que colgó en dicha publicación indica: “Lo que se viene en CU”. Así, parece que el plantel recibirá con los brazos abiertos a un talento mexicano que ha dejado muy buenas presentaciones a lo largo de su carrera.

Aunque Uriel Antuna y Sebastián Córdova coincidieron en Tigres, el atacante de Pumas presumió una foto de ellos con la selección mexicana. Y es que ambos formaron parte del equipo que ganó la medalla de bronce en Tokyo 2020(1), por lo que allí fue donde inició su relación, pues en esos momentos pertenecían a polos opuestos (Chivas y América).

¿Cuándo debutan los Pumas de Uriel Antuna y Sebastián Córdova en el Apertura 2026?

El cuadro del Pedregal ya está en trabajos de pretemporada, por lo que no se sabe si Córdova logrará ponerse a punto previo al debut del equipo en el último semestre de la Liga BBVA MX. Pero llegue o no el refuerzo a la Jornada 1, los Pumas y Uriel Antuna deberían estar listos para el debut vs Pachuca el próximo sábado 18 de julio… en Ciudad Universitaria.