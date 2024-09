¿Qué es UTS, el revolucionario torneo que llega a la Perla Tapatía?

La innovadora liga llamada UTS llega a México en 2025, con la intención de tener un mayor crecimiento en nuestro país. En el evento participan ocho jugadores, los cuales se dividirán en dos grupos, en donde los dos mejores clasifican a la siguiente fase. Los tenistas participan con un apodo, elegido por ellos mismos y compiten por una bolsa de 1.4 millones de dólares. El ganador del evento se llevará 420 mil dólares.

“Estamos encantados de abrir el UTS Tour 2025 en América Latina y de traer a algunos de los tenistas masculinos más importantes del mundo a Guadalajara. Siempre me ha impresionado la atmósfera absolutamente increíble que crean los aficionados mexicanos en sus torneos locales, y no puedo esperar a verlos animar a sus jugadores favoritos durante el UTS, donde eliminamos la regla de “silencio, por favor”, y dejamos que los fans expresen sus emociones incluso durante los puntos, como en los estadios de futbol”, comentó el creador de la liga, Patrick Mouratoglou.

Zarazúa, la atracción del torneo

El torneo en la Perla Tapatía está de manteles largos debido a que cuenta con una mexicana en el cuadro principal, se trata de Renata Zarazúa. La raqueta nacional buscará darle una alegría a la afición azteca y coronarse en casa en esta edición.

“Significaría mucho. Siempre dije que no me quiero retirar hasta ganar un torneo en México, es una de mis metas más grandes. Cuando me preguntan si quiero estar en cierto ranking o si quiero hacer algo en los Grand Slams, para mí sería como un sueño poder ganar en México y no sé obviamente si va a ser esta semana, la próxima o en algún torneo pronto, pero espero que algún día se me cumpla”, dijo Renata.

Renata pasa su mejor momento

Zarazúa viene de disputar los 4 Grand Slams del año. Además, está semana apareció en el ranking ubicada en el puesto 85, el mejor de su carrera.

“Estaba súper impactada por todas las niñitas y niñitos que había, creo que eso es al final muy bueno para el tenis mexicano, para el tenis en general. Creo que no hay una mejor forma de aprender y es viendo un partido, motivandote de esa manera, porque te puede decir mucha gente, tus papás o tus entrenadores, que hagas algo, trabaja duro, pero yo creo que hasta que no lo ves con tus propios ojos sabes si en verdad es lo que quieres lograr o no”, sentenció la tenista mexicana.

