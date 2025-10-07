deportes
Nota

¿Mercedes bloqueará a Bottas y Checo Pérez se queda sin compañero? La verdad detrás de la polémica que sacude la F1

Mercedes no se interpondrá… pero algo detrás del traspaso de Bottas a Cadillac tiene en vilo al paddock. ¿Qué pasará con Checo Pérez?

Sergio Pérez y Valtteri Bottas.
Instagram:cadillacf1
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
AUTOMOVILISMO
La Fórmula 1 vuelve a encender los rumores. Todo parecía cerrado: Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez formarían el primer dúo de la historia de Cadillac F1, un proyecto estadounidense que debutará en 2026. Pero una pregunta empezó a rondar los pasillos del paddock:

¿Mercedes permitirá realmente que Bottas se una al equipo antes de tiempo… o lo bloqueará en el último instante?

Te puede interesar: Así se prepara Checo Pérez para su debut en la F1 con Cadillac

El piloto finlandés, de 36 años, aseguró en una entrevista exclusiva que “Mercedes ha sido muy comprensivo con mi transición, no creo que me bloqueen”. Sin embargo, el ambiente en Brackley cuenta otra historia. Bottas aún tiene contrato con la marca alemana hasta diciembre, lo que limita cualquier colaboración directa con Cadillac antes del 1 de enero. Mientras tanto, Checo Pérez ya trabaja a toda máquina en el simulador del nuevo monoplaza estadounidense.

¡Checo Pérez está de vuelta! Regresa a la Fórmula 1 con Cadillac tras 8 meses de ausencia

Un fichaje que puede cambiar el equilibrio en Cadillac

Aunque oficialmente Mercedes no ha puesto obstáculos, en el paddock se respira cautela. Bottas ya visitó las instalaciones de Cadillac en Silverstone y participa en reuniones técnicas con el equipo… pero aún necesita el permiso formal para subirse al simulador y comenzar su desarrollo real.

La tensión radica en que Cadillac busca acelerar su integración técnica con Bottas, mientras que Mercedes no quiere ceder del todo a un piloto que todavía pertenece a su estructura.

“Hay conversaciones en curso entre Toto Wolff y Graeme Lowdon”, reconoció Bottas. “Mercedes entiende el proyecto, pero aún hay detalles por resolver”.

Ese “pero” es precisamente lo que tiene en vilo al entorno de Checo Pérez, quien ya comenzó a aportar feedback al equipo americano y podría quedarse temporalmente sin compañero en el desarrollo del monoplaza si Bottas no logra adelantar su salida contractual.

Te puede interesar: ¡ATENCIÓN! Sergio “Checo” Pérez tuvo su primer día de trabajo con Cadillac

Cadillac acelera, Mercedes duda

Bottas tiene prisa. Quiere rodar, quiere competir y quiere volver a sentir el vértigo de la Fórmula 1 después de un año como reserva. “Cada fin de semana extraño más correr”, confesó. Y aunque todo apunta a que Mercedes no bloqueará su salto, la realidad es que Cadillac depende de un simple papel firmado en Brackley para completar su alineación técnica antes del invierno.

Por ahora, Checo Pérez seguirá trabajando solo en el simulador del nuevo monoplaza americano. Pero en la F1, los acuerdos “amigables” pueden romperse en cuestión de horas.

¿Se avecina un retraso estratégico… o Mercedes está jugando sus últimas cartas en silencio?

Cadillac F1
Checo Pérez
Valtteri Bottas
