Así se prepara Checo Pérez para su debut en la F1 con Cadillac

Ser la escudería nueva en la Fórmula Uno , no es algo sencillo, ya que se compite en el máximo nivel y con equipos que ya tiene años de experiencia, por ese motivo, Cadillac se ha tomado de forma muy seria el armado de su equipo con dos pilotos que tienen mucha experiencia, la es el caso de Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Sin embargo, la experiencia al volante y el talento no lo hacen todo, por lo que los pilotos van a ser apoyados por un grupo de talentosos ingenieros con pasado en el máximo circuito del automovilismo, además, Cadillac tiene tres centros con alta tecnología en Estados Unidos y Reino Unido.

¿Cuál es la experiencia de Sergio Pérez y Valtteri Bottas?

La nueva escudería de Fórmula Uno , ha apostado por dos de los pilotos más talentosos que estaban disponibles para poder competir desde su primera temporada, la experiencia de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, es de más de 500 Grandes Premios juntos, con los cuales suman más de 100 podios y 16 victorias, por lo que el panorama es muy prometedor para Cadillac.

¿Qué otros expertos se sumaron al equipo de Cadillac?

El jefe de ingenieros que fue elegido por Cadillac fue Nick Chester , quien tienes una gran trayectoria al trabajar con Arrows, junto a Damon Hill y Pedro Diniz, también en el pasado fue el ingeniero de carrera de Mika Salo y Pedro de la Rosa, cuenta con experiencia en Lotus F1 y Mercedes-EQ Team.

Su consultor es la leyenda Pat Symonds, quien a lo largo de su trayectoria ha trabajado con Ayrton Senna en Toleman, junto a Michael Schumacher en Benetton y con Fernando Alonso en Renault.

Mientras que en la gente de pantalón largo, tenemos a Peter Crolla, quien es el gerente de carrera con un pasado en Fortec Motorsport, Honda Racing, McLaren Racing y Haas F1. También se suma Robert White, con experiencia en Cosworth Engineering, Stewart GP, Renault F1 y Alpine F1.

Finalmente, el director del equipo es Graeme Lowdon, quien ha pasado por Marussia F1, Manor Racing y en Equals Management. Sin duda, Cadillac ha apostado por gente de experiencia en todos los niveles de su organización para poder competir desde su primera temporada en la Fórmula Uno.

