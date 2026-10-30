¡PENAL PARA QUERÉTARO! 😱⚽ ¡EL VAR INTERVIENE Y DICE QUE NOOO!

¡POLÉMICA ARBITRAL EN EL JUÁREZ VS QUERÉTARO! 😱⚽🔥

¡Primero marcaron penal para Querétaro, pero el VAR dijo que NOOO! Una jugada polémica se robó los reflectores durante el encuentro entre FC Juárez y los Gallos Blancos de Querétaro, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.

