¡PENAL PARA QUERÉTARO! 😱⚽ ¡EL VAR INTERVIENE Y DICE QUE NOOO!
¡POLÉMICA EN EL JUÁREZ VS QUERÉTARO! 😱🔥 El árbitro señala penal a favor de los Gallos Blancos, pero el VAR interviene y cambia la decisión. ¡Al final no hubo penal! ⚽ ¿Fue correcta la decisión arbitral?
¡POLÉMICA ARBITRAL EN EL JUÁREZ VS QUERÉTARO! 😱⚽🔥
¡Primero marcaron penal para Querétaro, pero el VAR dijo que NOOO! Una jugada polémica se robó los reflectores durante el encuentro entre FC Juárez y los Gallos Blancos de Querétaro, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.