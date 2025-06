¿Bye Malagón? El Vasco Aguirre aclara la titularidad en la portería para la Copa Oro 2025

¡Se acerca la hora! La Copa Oro 2025 está a la vuelta de la esquina y el entrenador de la Selección Mexicana, Javier “Vasco” Aguirre, comienza a elegir a los jugadores que serán titulares en este torneo en donde el ganar es una exigencia por parte de la afición.

Este viernes 6 de junio de 2025, el ex Director Técnico de equipos como el Atlético de Madrid o el Osasuna en España, ofreció una conferencia de prensa previo al partido amistoso de México vs Suiza que se llevará a cabo el sábado 7 de junio en el Rice-Eccles Stadium de Salt Lake City en Utah, Estados Unidos.

Entre varias cosas, resaltó la importancia de enfrentar a rivales de la categoría de Suiza y Turquía, que son selecciones con grandes jugadores y que normalmente resaltan a niver internacional ya sea en Mundiales o en la misma Eurocopa, pues el objetivo de la Selección es enfrentarse a potencias para prepararse de la mejor manera de cara al Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Asimismo explicó el rol de jugadores como Ramón Juárez, Juan Sánchez Purata o Jéremy Márquez, quienes a pesar de que no jugarán la Copa Oro, siguen concentrados con México para los partidos de preparación, asimismo, dio a conocer la razón de las ausencias a esta convocatoria de jugadores como Rodrigo Huescas o Luis Romo.

Malagón defiende titularidad de Henry sobre Giménez

Vasco Aguirre aclara titularidad en la portería para la Copa Oro 2025

Finalmente, el “Vasco” Aguirre respondió una pregunta en donde se le cuestionó sobre qué portero se perfilaba para ser el titular en la Copa Oro 2025, teniendo como opciones a Luis Ángel Malagón que fue inamovible en el Final Four, Guillemo Ochoa con cinco mundiales a sus espaldas y Raúl “Tala” Rangel, quien a sus 25 años busca de hacerse de un lugar en el once.

“No lo he pensado todavía, pero voy a ver a “Tala” porque Memo y Malagón terminaron después, “Tala” vino desde el día 26, tuvo su descanso con Chivas, él va a arrancar mañana (vs Suiza) y a partir de ahí voy a ver”, dijo el “Vasco”.

Aguirre aún no tiene definido a un portero titular, sin embargo, Rangel ha sido titular en tres partidos bajo el mando del “Vasco”, mientras que Malagón lleva mano al haber iniciado en cinco ocasiones, destacando los partidos del Final Four y la vuelta de los cuartos de final vs Honduras, mientras que Ochoa solo ha tenido un inicio en esta nueva era.

